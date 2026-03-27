بولیوی و جاماییکا در آخرین ایستگاه صعود به جام جهانی
دو تیم بولیوی و جاماییکا با عبور از مرحله نیمهنهایی پلیآف، راهی فینال این رقابتها شدند تا برای کسب سهمیه حضور در جام جهانی شانس بیشتری داشته باشند.
به گزارش ایلنا، شامگاه گذشته، در مسیر کسب سهمیه جام جهانی 2026، سبزپوشان بولیوی در رقابتهای حذفی پلیآف رو در روی سورینام صفآرایی کردند. این دوئل حساس در نهایت با برتری 2-1 بولیویاییها خاتمه یافت تا آنها با رزرو بلیت ایستگاه پایانی این تورنمنت، یک قدم دیگر به رویای حضور در جام جهانی نزدیکتر شوند.
پس از آنکه در ۴۵ دقیقه نخست هیچ توپی از خط دروازهها عبور نکرد، در کمال شگفتی این سورینام بود که در همان دقیقه 3 از نیمه دوم، قفل دروازهها را شکست و برتری را از آن خود کرد. تداوم این نتیجه تا دقیقه 72، استرس و بار روانی سنگینی را بر پیکره بازیکنان بولیوی وارد آورد؛ با این وجود، در فاصله 18 دقیقه مانده به سوت پایان، ورق برگشت و گل تساویبخش به ثمر رسید.
تنها 7 دقیقه پس از این اتفاق، داور یک ضربه پنالتی را به نفع بولیوی سوت زد تا طلاییترین شانس ممکن برای ثبت کامبک مهیا شود. تبدیل شدن این ضربه به گل، سناریوی بازی را در یک چشم بر هم زدن تغییر داد و فاتح این نبرد را تعیین کرد. بر اساس جدول، بولیوی در گام نهایی این مسیر موظف است به مصاف تیم ملی عراق برود.
در سوی دیگر و در چارچوب همین رقابتها، تیم ملی جامائیکا رو در روی کالدونیای جدید قرار گرفت و توانست با ثبت نتیجه خفیف و اقتصادی 1-0 از سد این حریف عبور کرده و نام خود را به عنوان دیگر فینالیست پلیآف معرفی کند. تکگل سرنوشتساز این پیکار در دقیقه 18 وارد دروازه شد که البته ثبت چنین نتیجهای از سوی بسیاری از کارشناسان از پیش حدس زده میشد. مطابق برنامهریزیها، جامائیکاییها در نبرد پایانی باید در برابر تیم ملی کنگو صفآرایی کنند.