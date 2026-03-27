لواندوفسکی سد راه ستاره استقلال/ رویای جام جهانی از دست رفت
در شبی تلخ برای مهاجم استقلال، درخشش روبرت لواندوفسکی همه معادلات را به هم زد و امید رسیدن او و تیمش به جام جهانی را از بین برد.
به گزارش ایلنا، پرونده صعود نماینده منطقه بالکان به جام جهانی با قبول ناکامی با حساب 2-1 برابر عقابهای سپید بسته شد و بدین ترتیب، آرزوهای یاسر آسانی و سایر همتیمیهایش برای رسیدن به این تورنمنت معتبر به کلی از بین رفت.
طی این نبرد سرنوشتساز که در استادیوم شهر ورشو به انجام رسید، ابتدا این میهمان بود که با ضربه موفق هوخا از رقیب پیش افتاد و با برتری راهی زمان استراحت بین دو نیمه شد.
با این وجود، در نیمه مربیان شرایط کاملاً دگرگون گشت؛ جایی که باز شدن دروازه توسط زیلینسکی و به دنبال آن لواندوفسکی، بازگشتی فوقالعاده را برای میزبان رقم زد تا آنها با عبور از این سد، آماده رویارویی با تیم ملی سوئد در گام بعدی شوند.
نکته قابل توجه در این تقابل، عدم بهرهگیری از ماشین گلزنی این فصل آبیپوشان تهرانی بود؛ یاسر آسانی که عنوان زهرآگینترین مهاجم باشگاه استقلال را یدک میکشد، خارج از تفکرات کادر فنی کشورش ماند و هیچ جایگاهی در سیاهه نفرات برای ورود به مستطیل سبز نداشت.