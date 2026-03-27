پدیده ۲۲ ساله به اردوی نیجریه رسید

به گزارش ایلنا، در پی انصراف کالوین باسی از حضور در اردوی تیم ملی نیجریه، اریک چله سرمربی این تیم برای نخستین بار چیبویکه نوایو، مدافع جوان ترابزون‌اسپور، را به فهرست بازیکنان دعوت کرد.

نوایو ۲۲ ساله که تا مدت‌ها چهره‌ای کمتر شناخته‌شده در فوتبال نیجریه بود، طی یک سال اخیر پیشرفت قابل توجهی را تجربه کرده است. او که محصول آکادمی باشگاه انییمبا به شمار می‌رود، در سال ۲۰۲۴ با انتقال به ولفسبرگر اتریش گام مهمی در مسیر حرفه‌ای خود برداشت و با این تیم قهرمانی در جام حذفی اتریش را تجربه کرد.

عملکرد این مدافع بلندقد به سرعت توجه چند باشگاه اروپایی را جلب کرد و در نهایت با قراردادی به ارزش ۵.۵ میلیون یورو راهی ترابزون‌اسپور ترکیه شد. نوایو در این تیم نیز نمایش‌های قابل قبولی ارائه داده و در ۱۲ مسابقه موفق به ثبت ۲ گل و یک پاس گل شده است.

این بازیکن ۱.۹۳ متری علاوه بر قدرت بدنی و برتری در نبردهای هوایی، توانایی بازی در چند پست مختلف از جمله مدافع میانی، وینگر و حتی هافبک دفاعی را دارد. همچنین توانایی او در بازی‌سازی از عقب زمین با سبک مورد نظر اریک چله که بر مالکیت و پیشروی کنترل‌شده توپ تأکید دارد، هماهنگ ارزیابی می‌شود.

دعوت از این مدافع جوان در آستانه دو دیدار دوستانه نیجریه برابر ایران در ۲۷ مارس و اردن در ۳۱ مارس در آنتالیا انجام شده است؛ مسابقاتی که می‌تواند فرصت مهمی برای نوایو باشد تا جایگاه خود را در ترکیب تیم ملی نیجریه تثبیت کند.

