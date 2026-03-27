به گزارش ایلنا، مرحله پلی‌آف انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره اروپا به حساس‌ترین نقطه خود رسیده و چهار دیدار فینال در مسیرهای مختلف برگزار می‌شود؛ مسابقاتی که برندگان آن‌ها آخرین سهمیه‌های باقی‌مانده قاره سبز برای حضور در جام جهانی را به دست خواهند آورد. در این مرحله، هشت تیم در چهار مسیر جداگانه به مصاف هم می‌روند تا تکلیف چهار صعودکننده نهایی مشخص شود.

در مسیر A، تیم ملی ایتالیا برابر بوسنی و هرزگوین قرار می‌گیرد؛ دیداری که برای آتزوری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ایتالیا که دو دوره اخیر جام جهانی را از دست داده، این بار نمی‌خواهد بار دیگر در پلی‌آف ناکام بماند. شاگردان این تیم با سابقه چهار قهرمانی جهان، از نظر تجربه و کیفیت فردی در موقعیت بهتری نسبت به بوسنی قرار دارند، اما تاریخ پلی‌آف‌های اروپا نشان داده که هیچ دیداری از پیش تعیین‌شده نیست. بوسنی نیز با اتکا به نسل باتجربه خود امیدوار است یکی از شگفتی‌های این مرحله را رقم بزند.

در مسیر B، تقابلی جذاب میان سوئد و لهستان شکل گرفته است؛ دو تیمی که در سال‌های اخیر بارها در رقابت‌های مختلف برابر هم قرار گرفته‌اند. سوئد با ساختار دفاعی منظم و فوتبال فیزیکی شناخته می‌شود، در حالی که لهستان معمولاً با تکیه بر قدرت خط حمله و بازی مستقیم خطرناک ظاهر می‌شود. بسیاری از تحلیلگران این مسابقه را یکی از متعادل‌ترین دیدارهای پلی‌آف می‌دانند، چرا که هر دو تیم از نظر تجربه بین‌المللی و کیفیت فنی در سطحی نزدیک قرار دارند.

مسیر C شاهد تقابل کوزوو و ترکیه است؛ دیداری که روی کاغذ شانس بیشتری برای تیم ملی ترکیه قائل هستند. ترکیه در سال‌های اخیر با تکیه بر نسل جوان و بازیکنان شاغل در لیگ‌های معتبر اروپا پیشرفت قابل توجهی داشته و حالا امیدوار است با عبور از این مرحله، حضور خود در جام جهانی را قطعی کند. در سوی مقابل، کوزوو که یکی از تیم‌های جوان فوتبال اروپا به شمار می‌رود، با انگیزه بالا به دنبال خلق شگفتی و رسیدن به نخستین حضور تاریخی خود در جام جهانی است.

در مسیر D نیز جمهوری چک و دانمارک روبه‌روی یکدیگر قرار می‌گیرند؛ مسابقه‌ای که بسیاری آن را نبردی تاکتیکی و فشرده پیش‌بینی می‌کنند. دانمارک در سال‌های اخیر با نمایش‌های منظم و تیمی خود در تورنمنت‌های بزرگ، به یکی از قدرت‌های قابل احترام فوتبال اروپا تبدیل شده است. با این حال جمهوری چک هم سابقه درخشانی در رقابت‌های حذفی دارد و همواره نشان داده در مسابقات سرنوشت‌ساز می‌تواند رقیبی سرسخت باشد.

پلی‌آف انتخابی جام جهانی در اروپا همواره یکی از پرتنش‌ترین مراحل فوتبال ملی بوده است؛ جایی که سرنوشت سال‌ها تلاش تنها در یک مسابقه تعیین می‌شود. حالا نیز با نزدیک شدن زمان این دیدارها، نگاه فوتبال‌دوستان به چهار مسابقه حساس دوخته شده است؛ چهار نبرد که نه‌تنها تکلیف آخرین سهمیه‌های اروپا را مشخص می‌کند، بلکه می‌تواند داستان‌های تازه‌ای از شگفتی، ناکامی و صعود به بزرگ‌ترین صحنه فوتبال جهان رقم بزند.

