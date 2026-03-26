محرومیت تراکتور از حضور در لیگ نخبگان آسیا

به گزارش ایلنا، در پی انتشار برخی اخبار مبنی بر تقابل تیم تراکتور برابر شباب الاهلی در در خاک عربستان در چارچوب لیگ نخبگان، وزارت ورزش و جوانان اعلام می‌کند حضور تیم‌های ملی و باشگاهی در کشورهایی که متخاصم محسوب می‌شوند و قادر به تأمین امنیت ورزشکاران‌ و اعضای تیمهای ایرانی نیستند، تا اطلاع ثانوی ممنوع است.

به گفته رسانه وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال و باشگاه‌ها موظف به اعلام این موضوع به کنفدراسیون فوتبال آسیا برای جابجایی مکان بازی‌ها خواهند بود.

