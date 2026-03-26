تیم ملی یک مهره دیگر را از دست داد

به گزارش ایلنا، ملی‌پوشان فوتبال ایران فردا (جمعه) رأس ساعت 16:30 در نخستین دیدار تدارکاتی خود در پنجره بازی‌های ملی ماه مارس، برابر تیم ملی نیجریه صف‌آرایی خواهند کرد.

با وجود حضور دنیس اکرت، مهاجم 29 ساله و زاده شهر بن آلمان، در اردوی شاگردان امیر قلعه‌نویی در آنتالیای ترکیه، این بازیکن به واسطه گره‌های اداری و عدم صدور تأییدیه نهایی از سوی فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا)، شانس حضور در مستطیل سبز مقابل نماینده آفریقا و همچنین جدال بعدی برابر کاستاریکا را از دست داده است.

این مهره تهاجمی که رگ و ریشه‌ای ترکیبی از مادری گالیسیایی و پدری آلمانی با اصالت ایرانی دارد، ملزم بود برای انجام آزمایش‌های دی‌ان‌ای به همراه پدرش راهی ایران شود، یا حداقل شخصاً به تهران پرواز کند تا این رویه پزشکی-قانونی را با همراه با عمه خود، آناهیتا درگاهی که از بازیگران شناخته‌شده ایران است، به سرانجام برساند؛ با این حال، به دلیل بروز جنگ تحمیلی علیه کشورمان، این امر در مقطع کنونی محقق نگردید.

با تمام این اوصاف و با درخواست مستقیم کادر فنی، مهاجم فعلی باشگاه استاندارد لیژ به کمپ تمرینی ترکیه اضافه شد تا سرمربی تیم ملی و دستیارانش بتوانند سنجش دقیق‌تری از سطح آمادگی فنی او داشته باشند؛ بدین ترتیب، در صورت جلب رضایت کادر فنی و مهیا شدن شرایط قانونی، مسیر برای دعوت مجدد از این بازیکن در فیفادی‌های آتی هموار خواهد شد.

شایان ذکر است که پیش‌تر نیز سعید عزت‌اللهی، هافبک کلیدی تیم ملی، به علت بروز آسیب‌دیدگی، شانس همراهی یوزها در تقابل‌های دوستانه این ماه را از دست داده بود.

