تصمیم فیفا درباره فهرست تیمها در جام جهانی
فدراسیون جهانی فوتبال با اعلام رسمی، تعداد بازیکنانی را که تیمهای ملی میتوانند برای حضور در رقابتهای جام جهانی در فهرست نهایی خود قرار دهند مشخص کرد.
به گزارش ایلنا، فدراسیون بینالمللی فوتبال در ابلاغیهای رسمی به تمامی 48 کشور راهیافته به رقابتهای جام جهانی 2026، صراحتاً اعلام کرد که هر تیم منحصراً مجاز به ثبتنام 26 مسافر در فهرست نهایی خود خواهد بود.
در مقطع کنونی، اردوی آمادهسازی یوزهای ایرانی در ترکیه با حضور 35 ملیپوش در جریان است و با اجرایی شدن این دستورالعمل، امیر قلعهنویی ناگزیر است روی نام 9 تن از شاگردانش خط قرمز بکشد.
پروژه افزایش لیست نفرات بازیکنان در جام جهانی 2022 به میزبانی قطر کلید خورده بود؛ جایی که ظرفیت کاروانها از 23 نفر به 26 بازیکن ارتقا یافت.
در همین خصوص، پایگاه خبری الکاس در تحلیل خود آورده است که با توجه به رشد تعداد کشورهای حاضر در جام جهانی 2026 از 32 به 48 تیم، گمانهزنیها حول محور افزایش مجدد تعداد بازیکنان میچرخید.
دلیل اصلی این انتظار، رشد تقریباً 30 درصدی تعداد دیدارها و بالاتر رفتن میزان فشردگی تقویم مسابقات نسبت به دوره قبلی در خاورمیانه بود؛ با این وجود، ضوابط سختگیرانه ایالات متحده در امور مهاجرتی، بالاترین نهاد حاکم بر فوتبال جهان را وادار ساخت تا به همان ظرفیت 26 نفره برای هر تیم بسنده کند.
شایان ذکر است که فدراسیونها برای ارسال فهرست نهایی مسافران خود تنها تا تاریخ 30 می (9 خرداد) زمان خواهند داشت.