به گزارش ایلنا، مایکل اولیسه، وینگر 24 ساله و فرانسوی باواریایی‌ها، این روزها در قامت یکی از زبده‌ترین مهاجمان فوتبال جهان ظاهر شده و رادار غول‌های اروپایی از جمله لیورپول و رئال مادرید را به شدت به سمت خود چرخانده است.

مدیریت بایرن مونیخ در پنجره نقل‌وانتقالاتی تابستان 2024، مبلغی بالغ بر 60 میلیون یورو برای انتقال این پدیده از باشگاه کریستال پالاس هزینه کرد. این ستاره در 94 تقابلی که با پیراهن بایرن به میدان رفته، آمار خیره‌کننده 36 بار گلزنی و ارسال 46 پاس گل را به نام خود ثبت کرده و طعم شیرین فتح جام‌های قهرمانی بوندس‌لیگا و سوپرکاپ آلمان را چشیده است.

درخشش بی‌نظیر این مهره تهاجمی باعث شده تا مدیران قرمزهای مرسی‌ساید او را به عنوان ایده‌آل‌ترین گزینه برای پر کردن جای خالی محمد صلاح در نظر بگیرند.

از سوی دیگر در پایتخت اسپانیا، فلورنتینو پرز، مرد اول کهکشانی‌ها، خود را برای ارائه یک پیشنهاد نجومی و خیره‌کننده تا سقف 160 میلیون یورو به منظور صید این شاه‌ماهی آماده کرده است.

با تمام این اوصاف، غول‌های مونیخی کوچک‌ترین تمایلی برای از دست دادن جواهر خود ندارند و بر ماندگاری او تا تابستان 2029 پافشاری می‌کنند. ماکس ایبرل، مدیر ورزشی باواریایی‌ها، با خط بطلان کشیدن بر هرگونه شایعه و تلاش برای فروش این بازیکن فرانسوی، صراحتاً اعلام کرد: «مدت زمان قرارداد اولیسه با ما تا سال 2029 اعتبار دارد و مطلقاً هیچ‌گونه بند آزادسازی در توافقنامه او گنجانده نشده است.»

