ترکیب احتمالی ایتالیا / شب سرنوشت برای آتزوی

به گزارش ایلنا، پنجشنبه شب، استادیوم شهر برگامو کانون توجه فوتبال اروپا خواهد بود؛ جایی که آتزوری در دیداری سرنوشت‌ساز از مرحله نیمه‌نهایی پلی‌آف راهیابی به جام جهانی 2026 (به میزبانی مشترک ایالات متحده، کانادا و مکزیک)، با اتکا به جو پرشور و حمایت هواداران خودی، پذیرای ایرلند شمالی می‌شود. لاجوردی‌پوشان با هدف زنده نگه داشتن رویای صعود، چاره‌ای جز غلبه بر حریف در این تقابل نفس‌گیر ندارند.

اهمیت این جدال برای ایتالیایی‌ها فراتر از یک مسابقه معمولی است، چرا که آن‌ها از نسخه 2014 طعم حضور در بزرگترین فستیوال فوتبالی جهان را نچشیده‌اند و کابوس هت‌تریک در غیبت از این تورنمنت، به شدت آن‌ها را در تنگنا قرار داده است.

در فاز تدافعی اما خبر مسرت‌بخش برای اردوی ایتالیا، رفع کامل آسیب‌دیدگی الساندرو باستونی از ناحیه استخوان نازک‌نی است. با وجود اینکه این مدافع در دو دیدار گذشته باشگاهی قادر به همراهی تیمش نبود، اما رسانه‌های محلی از بازگشت وی به میدان خبر می‌دهند تا در کنار ریکاردو کالافیوری و جانلوکا مانچینی، حصار دفاعی سه‌نفره تیمش را شکل دهد.

بر اساس ادعای نشریات معتبری همچون «کوریره دلو اسپورت» و «گاتزتا دلو اسپورت»، کفه ترازو برای قرار گرفتن در پست وینگ‌بک راست به سود متئو پولیتانو سنگینی می‌کند و او شانس بالاتری نسبت به مارکو پالسترا دارد.

در مرکز میدان نیز شاهد نقش‌آفرینی مثلث مانوئل لوکاتلی، نیکولو بارلا و ساندرو تونالی خواهیم بود. در پیشانی خط حمله، وظیفه گشودن دروازه حریف به زوج متئو رتگی و مویزه کین سپرده شده است و در سوی مقابل، فرانچسکو پیو اسپوزیتو کار را به عنوان بازیکن جانشین از روی نیمکت آغاز خواهد کرد.

چیدمان احتمالی ایتالیا: دوناروما، باستونی، مانچینی، کالافیوری، پولیتانو، تونالی، لوکاتلی، بارلا، دی‌مارکو، رتگی و کین.

آرایش احتمالی ایرلند شمالی: پیرس چارلز، هوم، مک‌نیر، مک‌کانویل، اسپنسر، مک‌کان، شی چارلز، ایوان دونی، گالبریث، پرایس و دانلی.

