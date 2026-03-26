تمرین تیم ملی ایران زیر ذره‌بین رسانه‌های خارجی در آنتالیا

تمرین تیم ملی فوتبال ایران در آنتالیا با حضور گسترده خبرنگاران خارجی برگزار شد؛ شاگردان قلعه‌نویی خود را برای دو بازی دوستانه مقابل نیجریه و کاستاریکا آماده می‌کنند.

به گزارش ایلنا،  تیم ملی فوتبال ایران این روزها اردوی آماده‌سازی خود را در منطقه بلیک در نزدیکی آنتالیای ترکیه برگزار کرده است. تمرین اخیر ملی‌پوشان با حضور خبرنگاران رسانه‌های محلی همراه بود و پوشش رسانه‌ای آن نسبت به تمرین تیم‌های اردن، نیجریه و کاستاریکا بیشتر گزارش شده است.

ملی‌پوشان ایران در حالی خود را برای حضور در جام جهانی آماده می‌کنند که هنوز برنامه نهایی آماده‌سازی تیم به‌طور کامل اعلام نشده، اما تمرینات طبق برنامه در حال پیگیری است.

با وجود حضور خبرنگاران در محل تمرین، مصاحبه بازیکنان و اعضای کادر فنی تنها با گروه رسانه‌ای تیم ملی انجام شده است. طبق گزارش برخی وب‌سایت‌های خارجی، مدیر رسانه‌ای تیم ملی دلیل این تصمیم را تمرکز کامل بازیکنان روی برنامه مسابقات عنوان کرده است.

تیم ملی ایران در جریان اردوی آنتالیا دو دیدار دوستانه برگزار خواهد کرد؛ دیدار نخست روز جمعه مقابل نیجریه و مسابقه دوم سه‌شنبه آینده برابر کاستاریکا برگزار می‌شود.

