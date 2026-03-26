جرارد:
لیورپول باید یک ستاره طراز اول جذب کند
کاپیتان سابق لیورپول معتقد است مدیران باشگاه باید برای پر کردن جای خالی محمد صلاح سراغ یک بازیکن بزرگ و تاثیرگذار در سطح جهانی بروند.
به گزارش ایلنا، اردوگاه آنفیلد طی روزهای اخیر کانون یک زلزله خبری بزرگ بود؛ جایی که مشخص شد فرعون مصر با به صدا درآمدن سوت پایان رقابتهای امسال، نقطه ختامی بر سناریوی باشکوه و ۹ ساله خود در جمع لکلکها خواهد گذاشت.
این وینگر نامآشنای آفریقایی، علیرغم اینکه همچنان ۱۲ ماه دیگر از تعهدنامه رسمیاش با قرمزهای مرسیساید باقی مانده است، با مدیران مجموعه به تفاهم رسیده تا با چشمپوشی از یک دستمزد نجومی، برگه خروج خود را برای انتقال آزاد تابستانی دریافت کند. در همین کشوقوس، لیگهای متمول خاورمیانه و به خصوص تیمهای عربستانی همچنان محتملترین ایستگاه برای ادامه مسیر حرفهای این ستاره ارزیابی میشوند.
استیون جرارد، کاپیتان و اسطوره لیورپول، در گفتگو با شبکه TNT Sports در این باره گفت: «این باشگاه نمیتواند و نباید برای یافتن جانشین ستاره مصری رویکردی مبتنی بر پرورش و توسعه بازیکن اتخاذ کند. اگر قرمزهای آنفیلد میخواهند در بالاترین سطح در رقابتهای لیگ برتر و همچنین فوتبال اروپا فعال باشند، تنها جذب بازیکنی در بالاترین سطح ممکن برایشان چاره کار خواهد بود.
باید بازیکنی در حد یک ستاره بزرگ خریداری شود، وگرنه در واقع جای صلاح را در ترکیب این تیم پر نشده است. کسی باید به آنفیلد بیاید که حداقل در بین سه یا چهار وینگر برتر جهان باشد تا بتواند جای صلاح را بگیرد. محمد صلاح دقیقاً در همین سطح بوده است و جانشینش میبایست در حد و اندازه خود او باشد.»