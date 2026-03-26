به گزارش ایلنا، به دنبال وقوع جنگ تحمیلی علیه کشور، روند برگزاری دیدارهای بالاترین سطح فوتبال باشگاهی ایران و اردوهای آماده‌سازی متوقف شده و تقویم بازگشت تیم‌ها به مستطیل سبز در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

پیرو این التهابات، زمزمه‌هایی در رسانه‌ها شکل گرفت که نشان می‌داد برخی مربیان و بازیکنان خارجی شاغل در فوتبال ایران، خواهان فسخ قراردادهای خود هستند.

این گمانه‌زنی‌ها پیرامون اردوگاه سرخ‌پوشان پایتخت نیز شدت گرفته است؛ با این وجود، تازه‌ترین گزارش‌ها حاکی از آن است که کادر مدیریتی این مجموعه تا کنون هیچ‌ تقاضایی مبنی بر قطع همکاری رسمی و خروج از کشور دریافت نکرده است.

ستاره‌های غیرایرانی این باشگاه، هم‌پای سایر نفرات بومی، به صورت مستمر با کادر فنی تیم تعامل دارند و دستورالعمل‌های حفظ آمادگی را در دو سطح انفرادی و گروهی به اجرا درمی‌آورند تا در دوران این وقفه ناخواسته، از فرم مطلوب فیزیکی فاصله نگیرند.

