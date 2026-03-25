به گزارش ایلنا، مهدی هاشم‌نژاد، بازیکن ملی‌پوش تراکتور که همراه تیم ملی در اردوی آنتالیا حضور دارد، سال جدید را به مردم ایران تبریک گفت و اظهار کرد: امیدوارم سال تازه برای همه ایرانی‌ها سالی خوب باشد.

او با اشاره به شرایط این روزها افزود: در این اردو برای برگزاری دو بازی تدارکاتی آماده می‌شویم و دل‌مان با مردم ایران است؛ امیدواریم هرچه زودتر کشور به آرامش و امنیت کامل برسد. هاشم‌نژاد تأکید کرد که این روزها برای همه مردم و حتی بازیکنان دشوار است و آن‌ها نیز در کنار مردم دغدغه‌مند هستند.

وینگر تیم ملی درباره بازی‌های دوستانه مقابل نیجریه و کاستاریکا گفت: این دو مسابقه می‌تواند نقش مهمی در آماده‌سازی ما برای جام جهانی داشته باشد. تمرینات خوبی را پشت سر گذاشته‌ایم و امیدوارم در این دیدارهای تدارکاتی نمایش قابل قبولی داشته باشیم.

انتهای پیام/