هاشم‌نژاد: سختی این روزها را با مردم سهیمیم

مهدی هاشم‌نژاد، وینگر ملی‌پوش تراکتور، با تبریک سال نو گفت در اردوی آنتالیا دل بازیکنان کنار مردم ایران است و دو بازی دوستانه پیش‌رو نقش مهمی در آماده‌سازی تیم ملی دارد.

به گزارش ایلنا،  مهدی هاشم‌نژاد، بازیکن ملی‌پوش تراکتور که همراه تیم ملی در اردوی آنتالیا حضور دارد، سال جدید را به مردم ایران تبریک گفت و اظهار کرد: امیدوارم سال تازه برای همه ایرانی‌ها سالی خوب باشد.

او با اشاره به شرایط این روزها افزود: در این اردو برای برگزاری دو بازی تدارکاتی آماده می‌شویم و دل‌مان با مردم ایران است؛ امیدواریم هرچه زودتر کشور به آرامش و امنیت کامل برسد. هاشم‌نژاد تأکید کرد که این روزها برای همه مردم و حتی بازیکنان دشوار است و آن‌ها نیز در کنار مردم دغدغه‌مند هستند.

وینگر تیم ملی درباره بازی‌های دوستانه مقابل نیجریه و کاستاریکا گفت: این دو مسابقه می‌تواند نقش مهمی در آماده‌سازی ما برای جام جهانی داشته باشد. تمرینات خوبی را پشت سر گذاشته‌ایم و امیدوارم در این دیدارهای تدارکاتی نمایش قابل قبولی داشته باشیم.

