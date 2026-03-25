مسیر آسیایی تراکتور مشخص شد
با قرعهکشی مراحل حذفی لیگ قهرمانان آسیا در سطح نخبگان، تراکتور در صورت عبور از شبابالاهلی باید به مصاف بوریرام تایلند برود؛ مسیری دشوار که در ادامه میتواند این تیم را به رویارویی با غولهایی چون الاتحاد، الوحده یا ماچیدا بکشاند.
به گزارش ایلنا، کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز (چهارشنبه) مراسم قرعهکشی مراحل حذفی لیگ قهرمانان آسیا در سطح نخبگان را برگزار کرد؛ قرعهای که مسیر تیمها برای رسیدن به فینال را مشخص کرد و تقابلهای جذابی میان نمایندگان شرق و غرب قاره رقم زد.
بر اساس این قرعه، تراکتور ایران ابتدا باید در مرحله یکهشتم نهایی منطقه غرب به مصاف شبابالاهلی امارات برود. این دیدار بهصورت تکبازی در روزهای ۲۴ یا ۲۵ فروردین در جده برگزار خواهد شد. شاگردان محمد ربیعی در مرحله لیگ منطقه غرب با کسب رتبه سوم عملکرد قابل قبولی داشتند و سه پله بالاتر از شبابالاهلی قرار گرفتند؛ موضوعی که از نظر آماری نشان میدهد نماینده ایران از شانس مناسبی برای عبور از این مرحله برخوردار است.
در صورت صعود، تراکتور در مرحله یکچهارم نهایی با بوریرام یونایتد تایلند روبهرو خواهد شد؛ تیمی که در منطقه شرق در جایگاه چهارم قرار گرفت و به واسطه ساختار منظم و فوتبال فیزیکیاش یکی از تیمهای خطرناک شرق آسیا محسوب میشود. این مسابقه نیز بهصورت تکبازی و در قالب مرحله نهایی متمرکز در شهر جده برگزار خواهد شد.
اما چالش اصلی میتواند در نیمهنهایی انتظار تراکتور را بکشد. اگر نماینده ایران بتواند از سد بوریرام عبور کند، در مرحله بعدی با برنده مسیر پیچیدهای روبهرو خواهد شد؛ جایی که الاتحاد عربستان و الوحده امارات ابتدا با یکدیگر بازی میکنند و تیم برنده باید به مصاف ماچیدا زلویا ژاپن، صدرنشین منطقه شرق، برود. حضور چنین تیمهایی نشان میدهد مسیر رسیدن تراکتور به فینال، از جدیترین مدعیان قاره عبور میکند.
در سوی دیگر جدول نیز دیدارهای جذابی دیده میشود. برنده تقابل الهلال عربستان و السد قطر باید با ویسل کوبه ژاپن روبهرو شود؛ مسابقهای که میتواند یکی از مهمترین دوئلهای این مرحله باشد. همچنین مدافع عنوان قهرمانی یعنی الاهلی عربستان در صورت عبور از الدحیل قطر، در مرحله بعد با جوهور دارالتعظیم مالزی دیدار خواهد کرد.
مرحله نهایی این رقابتها بهصورت متمرکز از ۲۷ فروردین تا ۵ اردیبهشت در جده برگزار میشود. چهار دیدار مرحله یکچهارم نهایی طی روزهای ۲۷ تا ۲۹ فروردین برگزار خواهند شد و دو مسابقه نیمهنهایی نیز در روزهای ۳۱ فروردین و اول اردیبهشت انجام میشود.
در نهایت فینال لیگ قهرمانان آسیا در سطح نخبگان روز پنجم اردیبهشت در ورزشگاه شهر ملک عبدالله برگزار خواهد شد؛ دیداری که علاوه بر تاج قهرمانی فوتبال آسیا، حداقل ۱۲ میلیون دلار جایزه برای تیم برنده به همراه خواهد داشت.
با توجه به نتایج مرحله لیگ و فاصله رتبهای تراکتور با رقیب اماراتی، نماینده ایران از نظر آماری شانس مناسبی برای عبور از مرحله نخست دارد، اما ادامه مسیر بهوضوح دشوارتر خواهد شد؛ جایی که تیمهای قدرتمند شرق و غرب آسیا در یک تورنمنت متمرکز و تکبازی، کوچکترین اشتباه را به قیمت حذف تمام میکنند.