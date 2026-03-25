گارسیا پلازا سرمربی سویا شد
باشگاه سویا با امضای قراردادی یکساله، هدایت تیمش را به لوییس گارسیا پلازا سپرد.
به گزارش ایلنا، پس از روزها گمانهزنی و التهاب در اردوگاه آندلسیها، سرانجام دود سفید از دودکش باشگاه سویا بلند شد. مدیران این تیم ریشهدار اسپانیایی در یک صید استراتژیک، سکان هدایت تیم خود را تا 30 ژوئن 2027 به دستان باتجربه لوییس گارسیا پلازا سپردند؛ مردی که کولهباری از 229 نبرد نفسگیر در لالیگا را به عنوان سرمربی بر دوش میکشد.
داستان زندگی گارسیا پلازا، تراژدی خامی است که به یک حماسه ختم میشود. او که پیراهن تیمهایی نظیر اتلتیکو مادرید بی، یکلانو، رایو وایهکانو بی، تالاورا و بنیدورم را بر تن کرده بود، در اوج جوانی و در سن 27 سالگی با بیرحمترین روی فوتبال مواجه شد: یک مصدومیت ویرانگر که کفشهایش را برای همیشه به میخ آویخت.
اما این پایان راه نبود. او تنها سه سال بعد و در سن 30 سالگی، ردای مربیگری تیم آلتئارا بر تن کرد تا نشان دهد برای تسخیر مستطیل سبز، نیازی به دویدن درون آن ندارد.
مسیر تکامل تاکتیکی او با دو فصل حضور در ویایاخویوسا آغاز شد و سپس در تابستان 2005، با هدایت ویارئال بی و رساندن آنها به دسته دوم اسپانیا، نام خود را بر سر زبانها انداخت. این موفقیت چشمگیر، بلیت ورود او به نیمکت الچه در فصل 2006-2007 (سطح دوم فوتبال اسپانیا) بود. پس از آن، او ماموریت نیمهتمام خود را در بنیدورم با رساندن این تیم به پلیآف صعود ادامه داد.
اما شاهکار اصلی گارسیا پلازا در فصل 2008-2009 رقم خورد؛ جایی که لوانته را در دومین سال حضورش با یک صعود دراماتیک و غیرمنتظره به لالیگا رساند و در فصل بعد نیز آنها را در بالاترین سطح حفظ کرد. این نبوغ تاکتیکی، ختافه را مجذوب او کرد. گارسیا در ختافه نه تنها تیم را در لالیگا تثبیت کرد، بلکه در سومین سال حضورش رکورد طولانیترین دوران سرمربیگری تاریخ این باشگاه در لالیگا را شکست و تا روزهای پایانی فصل 2013-2014 روی نیمکت آنها درخشید.
تابستان 2014 نقطه عطفی برای ماجراجوییهای بینالمللی او بود. گارسیا با پذیرش هدایت بن یاس امارات، 2 فصل طعم فوتبال آسیا را چشید. در سال 2017، او چالش پکن رنه را پذیرفت و با اقتدار این تیم را به سوپرلیگ چین فرستاد. پس از یک فلشبک کوتاه و جذاب به اسپانیا برای هدایت تیم اصلی ویارئال، او مجدداً به پکن بازگشت و در نهایت با نشستن روی نیمکت الشباب عربستان، دفتر ماجراجوییهای خارجیاش را بست.
سال 2020 زمان بازگشت شکوهمندانه او به زادگاهش بود. گارسیا هدایت مایورکا را در دست گرفت و در همان فصل نخست، بلیت بازگشت آنها به لالیگا را امضا کرد؛ مأموریتی که در پایان فصل 2021-2022 به پایان رسید. اما آخرین پرده از هنرنمایی او پیش از رسیدن به سویا، در دلاوریهایش با آلاوس نهفته است.
او در اواخر همان فصل هدایت آلاوس را بر عهده گرفت، آنها را به لالیگا پرتاب کرد و بقایشان را در میان غولهای اسپانیا تضمین نمود تا اینکه در دسامبر 2024 مسیرش از آنها جدا شد.
حالا، معمار صعودها و متخصص بقا، با قراردادی بلندمدت به سویا آمده است تا هنر زنده ماندن و جنگیدن را به قلب اندلس تزریق کند. آیا او میتواند ناجی جدید ورزشگاه رامون سانچز پیسخوان باشد؟ زمان همه چیز را ثابت خواهد کرد.