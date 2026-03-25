به گزارش ایلنا، امین اسماعیل‌نژاد، ستاره والیبال ایران که در دو فصل گذشته در تیم‌های مطرح اروپایی از جمله اسکرا بلخاتوف لهستان و ورونا ایتالیا بازی کرده بود، در فصل جاری شرایط متفاوتی را تجربه کرد و در نهایت راهی تیم آکوش بلدیه اسپور ترکیه شد.

مصدومیت این بازیکن در تابستان و پیش از آغاز رقابت‌های قهرمانی جهان باعث شد برنامه‌های او برای انتخاب تیمی جدید در اروپا تغییر کند. اسماعیل‌نژاد پس از پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت، در میانه فصل به آکوش که در قعر جدول سوپرلیگ ترکیه قرار داشت پیوست تا این تیم را در مسیر بقا کمک کند.

با این حال نتایج آکوش بهبود چندانی پیدا نکرد و این تیم در پایان دور مقدماتی با ثبت ۶ پیروزی و ۲۰ شکست در رده سیزدهم جدول قرار گرفت و به دسته پایین‌تر والیبال ترکیه سقوط کرد.

حالا باید دید اسماعیل‌نژاد برای فصل آینده چه تصمیمی خواهد گرفت و آیا روبرتو پیاتزا، سرمربی تیم ملی والیبال ایران، او را برای حضور در ترکیب تیم ملی و رقابت‌های لیگ ملت‌ها دعوت خواهد کرد یا خیر.

