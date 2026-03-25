ادامه تمرینات مصر برای دیدار با عربستان و اسپانیا
تیم ملی فوتبال مصر زیر نظر حسام حسن سومین جلسه تمرینی خود را برای آمادهسازی جهت دو دیدار دوستانه برابر عربستان و اسپانیا برگزار کرد.
بر اساس برنامه اعلام شده، مصر در تاریخ ۲۷ مارس (۷ فروردین) در شهر جده به مصاف عربستان میرود و سپس در ۳۱ مارس (۱۱ فروردین) در بارسلونا برابر اسپانیا قرار خواهد گرفت. این دیدارها در راستای آمادهسازی فراعنه برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ برگزار میشود.
در تمرین اخیر تیم ملی مصر ۲۵ بازیکن حضور داشتند که از جمله آنها میتوان به محمد الشناوی، مصطفی شوبیر، المهدی سلیمان، رامی ربیعه، محمد عبدالمنعم، احمد فتوح، محمد هانی، حمدی فتحی، مروان عطیه، احمد سید زیزو، امام عاشور، محمود تریزیگه، ابراهیم عادل، هیثم حسن، مصطفی محمد و ناصر منسی اشاره کرد.
این جلسه تمرینی با انجام تمرینات بدنی و برنامههای تاکتیکی آغاز شد و در ادامه بازیکنان به انجام بازی درونتیمی و تمرین شوتزنی پرداختند.
همچنین هانی ابوریده رئیس فدراسیون فوتبال مصر، خالد الدرندلی نایبرئیس، حماده الشربینی عضو هیئترئیسه و مصطفی عزام دبیرکل فدراسیون نیز در تمرین روز سهشنبه حضور داشتند.