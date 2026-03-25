خداحافظی مهاجم سابق پرسپولیس از فوتبال

به گزارش ایلنا، نبیل باهویی، مهاجم سوئدی که سابقه حضور در پرسپولیس را در کارنامه دارد، در سن ۳۵ سالگی از فوتبال حرفه‌ای خداحافظی کرد. این بازیکن با انتشار تصویری از دوران بازی خود در تیم‌های مختلف، پایان دوران حرفه‌ای‌اش را اعلام کرد.

باهویی در سال‌های گذشته سابقه بازی در تیم‌هایی مانند آیک و برومه‌پویکارنا سوئد را داشت و مدتی نیز در پرسپولیس حضور پیدا کرد. او در حالی به جمع سرخ‌پوشان پیوست که در آن مقطع پرسپولیس به دنبال تقویت خط حمله خود بود، اما دوران حضور این مهاجم در این تیم کوتاه و کم‌فروغ بود.

باهویی در مدت حضورش در پرسپولیس فرصت چندانی برای بازی پیدا نکرد و تنها یک گل برای این تیم به ثمر رساند. او در ادامه از سوی کادر فنی کنار گذاشته شد و در نهایت از این باشگاه جدا شد.

رسانه‌های سوئدی گزارش داده‌اند که باهویی پس از پایان دوران بازی، وارد عرصه مربیگری خواهد شد. بر این اساس، او قرار است در تیم‌های پایه باشگاه برومه‌پویکارنا فعالیت کند و به عنوان مربی در تیم‌های زیر ۱۷ و زیر ۱۹ سال این باشگاه مشغول به کار شود.

