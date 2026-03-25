به گزارش ایلنا، آخرین حضور علیرضا جهانبخش در تیم ملی به مهرماه سال گذشته و دیدار تدارکاتی مقابل تانزانیا برمی‌گردد؛ مسابقه‌ای که پس از آن دیگر در برنامه‌های ملی ایران دیده نشد.

در اردوی آبان‌ماه نیز به دلیل انتقال به باشگاه دندر بلژیک و نیاز به هماهنگی بیشتر با تیم جدیدش غایب بود و نتوانست در کنار شاگردان امیر قلعه‌نویی تمرین کند.

اکنون اما کاپیتان تیم ملی دوباره به جمع ملی‌پوشان بازگشته و این فرصت را دارد تا در دو بازی دوستانه مقابل نیجریه و کاستاریکا برای ایران به میدان برود.

جهانبخش در حالی به اردو ملحق شده که فصل 2025-26 برای او چندان موفق پیش نرفته است. تیم دندر در پایین جدول لیگ برتر بلژیک قرار دارد و این وینگر ایرانی در 16 بازی لیگ هنوز موفق به گلزنی یا ثبت پاس گل نشده است.

تنها تاثیرگذاری او در این فصل به رقابت‌های جام حذفی برمی‌گردد که توانست در دو مسابقه یک پاس گل ثبت کند.

از سوی دیگر، آخرین پاس گل ملی جهانبخش نیز به مسابقات جام کافا در شهریورماه و بازی برابر هند مربوط می‌شود. او همچنین از دیدار مرحله مقدماتی جام جهانی 2026 مقابل کره شمالی در فروردین سال گذشته دیگر در ترکیب اصلی تیم ملی قرار نگرفته است.

با گذشت نزدیک به یک سال از آن زمان، حالا جهانبخش امیدوار است با استفاده از فرصت بازی‌های دوستانه پیش‌رو شرایط خود را تغییر دهد و دوباره نقش پررنگ‌تری در ترکیب تیم ملی ایران داشته باشد.

