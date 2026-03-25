ابهام در سرنوشت فصل والیبال؛ احتمال تغییر بزرگ در مرحله پایانی

به گزارش ایلنا، توقف ناخواسته رقابت‌های لیگ برتر والیبال ایران، اکنون فدراسیون و سازمان لیگ را درگیر یک چالش مدیریتی و برنامه‌ریزی تمام‌عیار کرده است.

با وجود سایه سنگین ابهامات بر سر این مسابقات، متولیان امر در تلاشند تا این قطار از حرکت ایستاده را مجدداً به ریل بازگردانند. بر اساس تازه‌ترین تدابیر اتخاذ شده، قرار است سوت آغاز مجدد این رقابت‌ها از تاریخ 15 فروردین به صدا درآید و این ماراتن تا 10 اردیبهشت‌ماه ادامه یابد؛ طرحی که بر اساس آن، مسابقات باید به صورت کاملاً متمرکز در یکی از استان‌های شمالی کشور پیگیری شود.

با این حال، فشردگی نفس‌گیر برنامه‌های تیم ملی والیبال، کلاف این برنامه‌ریزی را پیچیده‌تر کرده است. جبار قوچان‌نژاد، رئیس سازمان لیگ، در گفت‌وگویی صریح با «خبرگزاری مهر» پرده از یک سناریوی محتمل اما جنجالی برداشت. او با تأکید بر عزم جدی برای به پایان رساندن حداقل مرحله مقدماتی، اعتراف کرد که کمبود زمان ممکن است به قیمت قربانی شدن جذاب‌ترین بخش مسابقات، یعنی مرحله پلی‌آف تمام شود. هرچند این موضوع هنوز در حد گمانه‌زنی است و مهر تأیید رسمی نخورده، اما پافشاری شخص رئیس سازمان لیگ بر ختم به خیر کردن این فصل، نشان از روزهای پرالتهابی در راهروهای فدراسیون دارد.

درست در شرایطی که استان‌های شمالی به عنوان پناهگاه امن این مسابقات متمرکز انتخاب شده بودند، ادامه حملات به شهرهای شمالی کشور، صلاحیت این شهرها را برای میزبانی زیر سؤال برده و اجرای این طرح را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.

همین گره‌های کور لجستیکی و زمانی، پای دو سناریوی کاملاً متفاوت را به میان کشیده است: در سناریوی اول، در صورت از سرگیری مسابقات و حذف قطعی پلی‌آف، تیمی که در پایان مرحله مقدماتی بر بام جدول تکیه زده باشد، جام قهرمانی را به خانه خواهد برد. اما در آن سوی سکه، ترسناک‌ترین سناریو برای اهالی تور و توپ رقم می‌خورد؛ لغو کامل و مختومه اعلام شدن لیگ برتر.

تصمیمی رادیکال که در صورت تحقق، بی‌شک بزرگ‌ترین بازنده آن تیم ملی والیبال خواهد بود که بازیکنانش از شرایط مسابقه دور می‌مانند. اکنون باید دید در این شطرنج پیچیده، فدراسیون والیبال چه مهره‌ای را حرکت خواهد داد.

