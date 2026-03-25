واکنش رئال به جنجال پزشکی؛ کادر درمانی در سمت خود باقی ماند
در حالی که ماجرای آسیبدیدگی کیلیان امباپه و نحوه رسیدگی پزشکی به آن واکنشهای زیادی ایجاد کرده بود، باشگاه رئال مادرید تصمیم گرفت هیچ تغییری در تیم پزشکی خود ایجاد نکند.
به گزارش ایلنا، سریال ادامهدار بحرانهای پزشکی در اردوگاه سفیدپوشان مادرید، اکنون به یک اپیزود بهتآور و جنجالی با نقشآفرینی کیلیان امباپه رسیده است. شبکهی «RMCSport» با پردهبرداری از یک گاف تاریخی که مهر تأیید رسانههای معتبر اسپانیایی را نیز به همراه داشته، فاش کرده است که این فوقستاره فرانسوی تمام روزهای ماه دسامبر را با زجری خاموش در زانوی چپ خود به میدان میرفته است.
ریشهی این تراژدی ورزشی به یک خطای عجیب از سوی کادر درمان باشگاه برمیگردد: امباپه از درد در پای چپ مینالید، اما در کمال ناباوری، تصاویر MRI ثبت و ارزیابیشده مربوط به زانوی راست او بود.
نقطه آغاز این دومینوی ویرانگر به یکشنبه 8 دسامبر برمیگردد؛ روزی که ستاره خط حمله مادریدیها در تقابل با سلتاویگو دچار آسیبدیدگی شد. کادر پزشکی پس از معاینات اولیه، با اطمینان اعلام کردند که هیچ خطر جدیای سلامت او را تهدید نمیکند.
همین مصدومیت به ظاهر ساده کافی بود تا امباپه یکی از حیاتیترین نبردهای مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا مقابل منچسترسیتی را از دست بدهد؛ دیداری که در نهایت با شکست تلخ کهکشانیها به پایان رسید.
با وجود پیشبینیها مبنی بر غیبت احتمالی، امباپه با تکیه بر همان تشخیص اولیه و غلط تیم پزشکی، دست به کاری عجیب زد. او در 3 جدال پیاپی برابر تیمهای آلاوس، تالاورا و سویا، هر بار 90 دقیقه کامل در زمین دوید، در حالی که درد لحظهای او را رها نمیکرد. با فرا رسیدن تعطیلات کریسمس، بازیکنان برای استراحت رفتند، اما بازگشت آنها به کمپ «والدبباس» در روزهای واپسین سال، آبستن اتفاقات تازهای بود.
در جریان جلسه تمرینی عمومی که در تاریخ 30 دسامبر برگزار شد، نشانههای درد در حرکات امباپه به وضوح زنگ خطر را به صدا درآورد. ستاره فرانسوی که دیگر هیچ اعتمادی به سیگنالهای بدنش و تشخیصهای قبلی نداشت، در تاریخ 31 دسامبر شخصاً خواستار تکرار آزمایشها شد.
این بار، پرده از حقیقتی تلخ برداشته شد: زانوی چپ او دچار پیچخوردگی شده بود! در همین راستا، منابع آگاه در درون باشگاه به نشریه «الموندو» گزارش دادند که اگرچه هیچ حکم اخراجی در دپارتمان پزشکی صادر نشده است، اما بلافاصله پس از این رسوایی، نیکو میهیچ به عنوان رئیس دپارتمان پزشکی تیم اصلی به جایگاه خود بازگردانده شد.
با بازگشت میهیچ، امباپه یک بار دیگر به سیستم درمانی باشگاه اعتماد کرد و با وجود تحمل درد در هفتههای متمادیِ ماه ژانویه و اوایل فوریه، حتی در فینال سوپرجام اسپانیا نیز به میدان رفت؛ اما زبان بدن او فریاد میزد که هنوز فرسنگها با روزهای اوجش فاصله دارد.
همین درد مزمن و کلافهکننده، او را وادار کرد تا برای یافتن یک راه نجات قطعی، چمدانهایش را به مقصد پاریس ببندد.
هدف او کلینیک تخصصی دکتر برتران سونری کوته بود؛ همان متخصصی که پیشتر نیکو میهیچ در روزهای اوج استیصال با او تماس گرفته بود. در اوایل ماه مارس، همزمان با سفر امباپه به فرانسه، باشگاه رئال مادرید با انتشار بیانیهای تلاش کرد اوضاع را عادی جلوه دهد و اعلام کرد که تشخیص پیچخوردگی زانوی چپ و روند درمان محافظهکارانه کاملاً مورد تأیید است.
اما ضربه نهایی را خود بازیکن وارد کرد. امباپه روز دوشنبه در پایتخت فرانسه، با کنایهای ظریف و سنگین به اتفاقات تلخ مادرید، سکوتش را شکست و با صراحت گفت: «من صددرصد بهبود پیدا کردهام و خوش شانس بودم که وقتی به پاریس رسیدم تشخیص درستی دریافت کردم.» نقلقولی که به روشنی نشان میدهد این ستاره تا چه حد از کابوس اتاق معاینه برنابئو رنج برده است.