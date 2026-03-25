به گزارش ایلنا، نیکو اشلوتربک این روزها به ستون فقرات و دژ مستحکم خط دفاعی بروسیا دورتموند تبدیل شده است؛ اما اینکه آیا سکوهای پرشور وستفالن می‌توانند در سال‌های طلایی پیش رو نیز روی این صخره 26 ساله حساب باز کنند، به داغ‌ترین معمای نقل‌وانتقالاتی باشگاه تبدیل شده است.

تنور این شایعات زمانی به شدت گر گرفت که نشریه معتبر «بیلد» با انتشار گزارشی ویژه، نگاه‌ها را به سمت میز مذاکرات کشانده است.

طبق ادعای این رسانه، رایزنی‌ها میان نمایندگان بازیکن و مدیران باشگاه با یک جهش مثبت و چشمگیر همراه بوده است. با این وجود، در پسِ این اتمسفر امیدوارکننده، پیگیری‌ها نشان می‌دهد که پازل تمدید قرارداد هنوز یک قطعه حیاتی کم دارد: پاسخ قطعی خود بازیکن.

سران دورتموند با تمام قوا در تلاشند تا با بستن یک قرارداد جدید، سد محکمی در برابر اغواگری باشگاه‌های خارجی بنا کنند، اما فقدان چراغ سبز نهایی از سوی اشلوتربک، کادر مدیریتی و هواداران زنبورها را در برزخی از انتظار و دلهره فرو برده است.

تضاد در روایت‌های مطبوعاتی آلمان، کلاف این پرونده را بیش از پیش پیچیده کرده است. در یک سو، گروهی از رسانه‌ها پس از نمایش خیره‌کننده و رهبری مقتدرانه این مدافع در جریان پیروزی جذاب 3-2 دورتموند مقابل هامبورگ، مدعی شدند که توافقات نهایی روی کاغذ آمده و صرفاً تشریفات اعلام رسمی آن باقی مانده است.

سناریویی که نوید می‌داد اشلوتربک قرار است اوج پختگی و بهترین سال‌های فوتبالش را وقف پیراهن زرد و مشکی کند.

اما در سوی دیگر میدان، گزارش نشریه «WAZ» ترمز این خوش‌بینی‌ها را کشید. این رسانه تأکید کرده است که اگرچه اسکلت‌بندی قرارداد جدید شکل گرفته و مذاکرات در فضایی کاملاً مثبت پیش می‌رود، اما هنوز هیچ جوهری روی برگه قرارداد خشک نشده و تأیید نهایی صادر نشده است.

این مدافع ملی‌پوش در حال سبک و سنگین کردن گزینه‌های روی میز است؛ آن هم در مقطعی که دورتموند رؤیای ساختن تیمی بی‌رقیب برای فتح مستمر بوندسلیگا و ماجراجویی در مراحل پایانی لیگ قهرمانان اروپا را در سر می‌پروراند.

زنگ خطر اصلی برای زنبورها زمانی به صدا درآمده که زمزمه‌های تحرکات جدی و چراغ خاموش رئال مادرید برای شکار این ستاره خط دفاعی، روز به روز جدی‌تر از قبل به گوش می‌رسد.

