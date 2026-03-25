بحران جدید در رئال؛ ماجرایی که امباپه را عصبانی کرد

به گزارش ایلنا، یک خطای پزشکی باورنکردنی، آرامش را در رختکن سانتیاگو برنابئو به یغما برده و سلامت گران‌قیمت‌ترین ستاره رئال مادرید را در معرض تهدیدی جدی قرار داده است.

آن‌طور که نشریه معتبر «مارکا» فاش کرده، اشتباهی فاحش در تشخیص مصدومیت کیلیان امباپه، نه تنها باعث غیبت‌های مکرر او در ترکیب تیم شده، بلکه می‌توانست به قیمت پایان زودهنگام دوران فوتبال او تمام شود. ستاره فرانسوی که از اواخر سال گذشته میلادی با درد زانو دست‌ و پنجه نرم می‌کرد، قربانی تشخیصی شده است که مارکا آن را «باورنکردنی» توصیف می‌کند.

ابعاد این فاجعه زمانی روشن‌تر شد که دنیل ریولو، خبرنگار سرشناس شبکه RMC فرانسه، جزئیاتی تکان‌دهنده از روزهای سخت امباپه در مادرید را برملا کرد.

ریولو درباره علت عدم بهبودی زانوی چپ کیلیان پس از هفته‌ها استراحت، با لحنی افشاگرانه گفت: «کاملاً واضح است که یک خطای انسانی بزرگ رخ داده؛ وگرنه چرا باید بازیکن تصمیم بگیرد برای درمان به پاریس برگردد؟ حقیقت این است که روند تشخیص مشکل زانوی امباپه فراتر از یک فاجعه بود. یک اشتباه بسیار جدی صورت گرفت که در نهایت منجر به اخراج دسته‌جمعی تیم پزشکی شد. تمام آن زنجیره مصدومیت‌های پیاپی، ریشه در همین تشخیص غلط داشت.»

اما هولناک‌ترین بخش ماجرا، خطر بزرگی بود که این ستاره را تهدید می‌کرد. ریولو در ادامه توضیحاتش فاش کرد که امباپه در تمام این مدت در لبه پرتگاه حرکت می‌کرده است.

او در این باره اضافه کرد: «این اشتباه می‌توانست به یک تراژدی ورزشی ختم شود. امباپه مدتی طولانی در حالی به میدان می‌رفت که هیچ‌کس نمی‌دانست مشکل اصلی کجاست. خطر پارگی کامل زانو او را تهدید می‌کرد؛ او بازی می‌کرد و درد می‌کشید، اما حس می‌کرد یک جای کار می‌لنگد. بگذارید یک حقیقت مضحک اما واقعی را بگویم: تیم پزشکی رئال در تمام این مدت زانوی دیگر او را معاینه می‌کردند! شاید فکر کنید شوخی می‌کنم، اما دقیقاً همین اتفاق افتاد. بازی کردن با مصدومیتی که از آن بی‌خبرید، یعنی امضای حکم نابودی زانو.»

این بحران زمانی به اوج خود رسید که امباپه، خسته از وعده‌های توخالی و دردهای مکرر، در تاریخ 2 مارس تصمیم گرفت به تنهایی راهی فرانسه شود تا نظر متخصصان دیگری را جویا شود.

او که پیش از آن 5 بار برای بازگشت به میادین تلاش کرده و هر بار با شکست مواجه شده بود، دیگر اعتمادی به کادر پزشکی باشگاه نداشت. غیبت تلخ او در بازی سرنوشت‌ساز برگشت لیگ قهرمانان اروپا مقابل بنفیکا، آخرین ضربه‌ای بود که امباپه را به سمت یک شورش حرفه‌ای سوق داد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که ستاره مادریدی با حالتی عصبی و آمیخته به خشم، وسایلش را جمع کرده و برای یافتن راه حل قطعی راهی وطن شد؛ سفری که ابتدا توسط نزدیکانش و سپس با اکراه توسط باشگاه رئال مادرید تایید گشت. حالا با فاش شدن این موضوع که پزشکان باشگاه به اشتباه روی زانوی سالم او تمرکز کرده بودند، خشم و ناراحتی این بازیکن کاملاً منطقی به نظر می‌رسد.

در فرانسه، امباپه به سراغ «برتران سونری کوته» رفت؛ جراحی که پیش از این سابقه درمان ستاره‌هایی چون کریم بنزما، زلاتان ابراهیموویچ و دیاخابی را در کارنامه داشته است.

دکتر میهیچ (پزشک وقت رئال) خود برای دریافت مشاوره با این متخصص تماس گرفته بود. سونری کوته بلافاصله پس از معاینه، تشخیص درست را ارائه داد و برنامه توان‌بخشی دقیقی را تنظیم کرد که نتیجه‌بخش بود. امباپه سرانجام هفته گذشته مقابل منچسترسیتی به زمین برگشت و در دربی روز یکشنبه نیز بازی کرد تا نشان دهد کابوس به پایان رسیده است.

با این حال، زخم‌های روحی این اتفاق هنوز بر پیکر ستاره فرانسوی باقی مانده است. او در اظهارنظری که روز دوشنبه گذشته انجام داد، به وضوح از آن دوران تلخ یاد کرد و گفت: «من در تاریخ خاصی متوجه تشخیص نهایی و درست شدم که فعلاً ترجیح می‌دهم آن را فاش نکنم. آن روزها را به بدترین شکل ممکن پشت سر گذاشتم و باید بگویم اصلاً خوشحال‌ترین بازیکن دنیا نبودم.»

همه چیز از تاریخ 7 دسامبر و در جریان دیدار مقابل سلتاویگو آغاز شد. امباپه در حالی مقابل تیم‌های آلاوس، تالاورا در جام حذفی و سویا بازی کرد که پزشکان به اشتباه تصور می‌کردند زانوی راست او آسیب دیده، در حالی که منشأ اصلی درد در زانوی چپ او بود.

حتی زمانی که روزنامه «اکیپ» در 31 دسامبر از مصدومیتی 3 هفته‌ای خبر داد، باشگاه با انتشار بیانیه‌ای مبهم، تنها «پیچ‌خوردگی زانوی چپ» را تایید کرد، اما باز هم عمق فاجعه پنهان ماند. امباپه حتی مجبور شد تنها 11 روز بعد از آن مصدومیت، برای فینال مقابل بارسلونا با تیم به جده سفر کند.

امروز، در حالی که امباپه در وقفه بازی‌های ملی راهی آمریکا شده، اگرچه از فاش کردن زمان دقیق ملاقاتش با دکتر سونری کوته خودداری می‌کند، اما تایید کرده که آن ملاقات نقطه عطف بازگشتش به زندگی حرفه‌ای بوده است.

او حالا تحت نظر دو فیزیوتراپیست اختصاصی اعزامی از مادرید، روند درمانی خود را در پاریس نهایی کرده تا شاید بتواند اشتباهات نابخشودنی کادر پزشکی باشگاه را به فراموشی بسپارد.

انتهای پیام/