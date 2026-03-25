کیمیش: هنوز فاصله زیادی تا سطح مدعیان داریم
کاپیتان تیم ملی آلمان در ارزیابی وضعیت فعلی مانشافت تأکید کرد که این تیم هنوز به جایگاهی نرسیده که بتوان آن را در میان شانسهای اصلی قهرمانی جام جهانی ۲۰۲۶ قرار داد.
به گزارش ایلنا، یاشوا کیمیش، رهبر 31 ساله خط میانی آلمان، در آستانه نبرد تدارکاتی تیمش در شهر بازل، تصویری شفاف از جایگاه فعلی مانشافت در سطح اول فوتبال دنیا ترسیم کرد.
او در گفتگویی با رسانه رسمی فدراسیون فوتبال آلمان، به صراحت پذیرفت که سایه سنگین حذف زودهنگام در دو تورنمنت پیاپی، باعث شده تا ژرمنها دیگر در قامت یک مدعی بیچونوچرا ظاهر نشوند.
در شرایطی که یولیان ناگلزمان در حال پیریزی پایههای تیمی قدرتمند برای جام جهانی 2026 در خاک آمریکا، کانادا و مکزیک است، کاپیتان تیم ملی ترجیح میدهد با چشمانی باز به استقبال چالشها برود.
کیمیش با تأکید بر تمرکز روی زمان حال گفت: «ما شانس اول قهرمانی به حساب نمیآییم چرا که در تورنمنتهای اخیر نمایش قابل قبولی نداشتیم. با این حال، به محض سوت آغاز اولین بازی، تنها همان مسابقه اهمیت دارد و اتفاقات رقابتهای گذشته کاملاً به دست فراموشی سپرده میشود.»
سال 2024 نقطه عطفی در مسیر ملی کیمیش بود؛ جایی که با خداحافظی مانوئل نویر، بازوبند کاپیتانی و بار سنگین رهبری تیم بر دوش او افتاد. او با اشاره به بلوغ ذهنی خود در این مسیر اظهار داشت: «طی این سالها شما در جایگاه متفاوتی قرار میگیرید. وظایف من به عنوان کاپیتان، با نقشی که 4 یا 8 سال پیش داشتم کاملاً متفاوت است. هرچند کارنامه اخیر ما درخشان نیست، اما این مسئله تغییری در ذهنیت و رویکرد ما برای مسابقات ایجاد نمیکند.»
علاوه بر این، هافبک باتجربه بایرن مونیخ به دفاع تمامقد از سرمربی مانشافت پرداخت و ثبات ذهنی ناگلزمان در برابر فشارهای رسانهای را ستود.
کیمیش صحبتهایش را اینگونه به پایان برد: «او در نحوه آمادهسازی و تفکراتش تغییر چندانی ایجاد نکرده است. روند آمادهسازی ما برای جام ملتهای اروپا بسیار عالی پیش رفت. نقطه قوت یک سرمربی، حفظ ثبات است؛ چرا که فضای بیرون تیم همواره با برد و باختها متلاطم میشود و دقیقاً به همین دلیل، حفظ آرامش و ثبات درونتیمی از اهمیت بالایی برخوردار است.»