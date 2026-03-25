به گزارش ایلنا، فرعون آنفیلد سرانجام به تمام شایعات داغ و زمزمه‌های بی‌پایان خاتمه داد. محمد صلاح با انتشار یک ویدیوی به‌شدت احساسی و غافلگیرکننده در فضای مجازی، رسماً اعلام کرد که در پایان همین فصل چمدان‌هایش را می‌بندد و با پیراهن سرخ لیورپول وداع خواهد کرد؛ خبری که مثل یک بمب ترکید و قلب میلیون‌ها عاشق این تیم را در سراسر جهان به لرزه درآورد.

صلاح در این پیام ویدیویی، با کلماتی درام و احساسی، از پیوند ناگسستنی و عاشقانه خود با این شهر پرده برداشت. او با لحنی تاثیرگذار اعتراف کرد: «هیچ‌وقت فکر نمی‌کردم که این شهر، این هواداران و این نشان مقدس، تا این حد با تار و پود زندگی‌ام گره بخورند. برای من، لیورپول هرگز فقط یک باشگاه نبوده است؛ اینجا یک تمدن، یک فرهنگ و یک تاریخ است.»

مدیران باشگاه نیز بلافاصله با تایید این خبر بزرگ، اعلام کردند که این تصمیم کاملاً خواسته خود ستاره مصری بوده تا با یک شفاف‌سازی زودهنگام و صادقانه، احترام کامل خود را به هواداران نشان دهد و تیم را از حواشی مخرب دور نگه دارد.

با تمام این تفاسیر، داستان جنون‌آمیز صلاح و لیورپول هنوز به آخرین صفحه خود نرسیده است. باشگاه با قاطعیت تاکید کرده که شماره ۱۱ افسانه‌ای، تا آخرین ثانیه حضورش با تمام قوا و تعهدی مثال‌زدنی برای موفقیت تیم خواهد جنگید. حالا همه نگاه‌ها به هفته‌های پایانی دوخته شده است؛ جایی که سکوهای مه‌آلود آنفیلد از همین حالا خود را برای یکی از باشکوه‌ترین، حماسی‌ترین و البته اشک‌بارترین بدرقه‌های تاریخ مستطیل سبز آماده می‌کنند.

انتهای پیام/