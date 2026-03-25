فابرگاس در رادار چلسی برای نیمکت فصل آینده

به گزارش ایلنا، استمفوردبریج آبستن یک طوفان تاکتیکی بزرگ است. با وجود اینکه زمان زیادی از معارفه کادر فنی جدید نمی‌گذرد، اما ناقوس تغییرات روی نیمکت آبی‌های لندن با صدایی بلند به گوش می‌رسد و نام یک اسطوره نام‌آشنا، هیجان را در میان هواداران به نقطه اوج رسانده است.

بر اساس افشاگری رسانه «تیم‌تاک»، در صورتی که پروژه فعلی باشگاه به بن‌بست برسد، سسک فابرگاس، مغز متفکر این روزهای تیم کومو ایتالیا، در صدر فهرست مالکان چلسی برای هدایت تیم قرار دارد.

مدیران ارشد باشگاه با وسواس عجیبی در حال رصد عملکرد این مرد اسپانیایی هستند. فلسفه تهاجمی، دیکته کردن مالکیت توپ به حریفان و هنر کیمیاگری فابرگاس در تبدیل کردن استعدادهای خام به ستاره‌های درخشان، دقیقاً همان فرمول جادویی است که سران چلسی را شیفته خود کرده است.

در سمت دیگر ماجرا، لیام روزنیور 41 ساله روی لبه تیغ راه می‌رود. او که در زمستان 2025 با یک قرارداد خیره‌کننده تا سال 2032 سکان هدایت تیم را در دست گرفت، فعلاً سپر حمایتی مالکان را پشت سر خود می‌بیند.

مدیریت باشگاه در ظاهر اصرار دارد که برای پیاده‌سازی تفکرات این مربی صبور باشد، اما قانون نانوشته فوتبال در لندن هیچ رحمی نمی‌شناسد. اولتیماتوم پنهان کاملاً واضح است: اگر چلسی نتواند جواز حضور در رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپای فصل 2026-2027را کسب کند، زلزله‌ای بزرگ در کادر فنی رخ خواهد داد و فرش قرمز از زیر پای روزنیور کشیده می‌شود.

تصور کنید مردی که روزگاری با پاس‌های خط‌کشیده‌اش در میانه میدان چلسی دلبری می‌کرد، حالا با کت و شلوار سرمربیگری و به عنوان یک تئوریسین مدرن به خانه برگردد.

نشستن فابرگاس بر تخت پادشاهی استمفوردبریج، می‌تواند به یکی از سینمایی‌ترین، دیوانه‌کننده‌ترین و جذاب‌ترین داستان‌های فصل آینده لیگ برتر انگلیس تبدیل شود و شور و حرارتی بی‌نظیر را به سکوها تزریق کند.

