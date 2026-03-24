تمرین پرفشار تیم ملی در هوای بارانی آنتالیا

تمرین پرفشار تیم ملی در هوای بارانی آنتالیا
دومین جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران در شهر آنتالیا ترکیه با حضور کامل بازیکنان برگزار شد؛ تمرینی منظم و پرفشار که همانند روز گذشته زیر بارش شدید باران انجام گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، در این تمرین بازیکنان با هماهنگی و روحیه‌ای بالا، برنامه‌های امیر قلعه‌نویی را با دقت اجرا کردند. تمرینات در بخش‌های مختلف از جمله بازی‌های تک‌ضرب، کارهای ترکیبی در فاز تهاجمی و سازماندهی دفاع تیمی با کیفیت مطلوبی دنبال شد.

پیش از تمرین امروز عصر، ملی‌پوشان در جلسه فنی سرمربی تیم ملی حاضر شدند و نکات تاکتیکی بصورت تئوری به بازیکنان یادآوری شد.

این اردو در شرایطی برگزار می‌شود که تیم ملی خود را برای دو دیدار دوستانه برابر نیجریه و کاستاریکا آماده می‌کند؛ مسابقاتی که نقش مهمی در ارزیابی سطح آمادگی تیم و تثبیت ساختار فنی در مسیر حضور در جام جهانی خواهند داشت.

تیم ایران هفتم و یازدهم فروردین به ترتیب به مصاف تیم‌های ملی نیجریه و کاستاریکا می‌رود.

