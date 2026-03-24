تمرین پرفشار تیم ملی در هوای بارانی آنتالیا

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، در این تمرین بازیکنان با هماهنگی و روحیه‌ای بالا، برنامه‌های امیر قلعه‌نویی را با دقت اجرا کردند. تمرینات در بخش‌های مختلف از جمله بازی‌های تک‌ضرب، کارهای ترکیبی در فاز تهاجمی و سازماندهی دفاع تیمی با کیفیت مطلوبی دنبال شد.

پیش از تمرین امروز عصر، ملی‌پوشان در جلسه فنی سرمربی تیم ملی حاضر شدند و نکات تاکتیکی بصورت تئوری به بازیکنان یادآوری شد.

این اردو در شرایطی برگزار می‌شود که تیم ملی خود را برای دو دیدار دوستانه برابر نیجریه و کاستاریکا آماده می‌کند؛ مسابقاتی که نقش مهمی در ارزیابی سطح آمادگی تیم و تثبیت ساختار فنی در مسیر حضور در جام جهانی خواهند داشت.

تیم ایران هفتم و یازدهم فروردین به ترتیب به مصاف تیم‌های ملی نیجریه و کاستاریکا می‌رود.

