تمرین پرفشار تیم ملی در هوای بارانی آنتالیا
دومین جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران در شهر آنتالیا ترکیه با حضور کامل بازیکنان برگزار شد؛ تمرینی منظم و پرفشار که همانند روز گذشته زیر بارش شدید باران انجام گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، در این تمرین بازیکنان با هماهنگی و روحیهای بالا، برنامههای امیر قلعهنویی را با دقت اجرا کردند. تمرینات در بخشهای مختلف از جمله بازیهای تکضرب، کارهای ترکیبی در فاز تهاجمی و سازماندهی دفاع تیمی با کیفیت مطلوبی دنبال شد.
پیش از تمرین امروز عصر، ملیپوشان در جلسه فنی سرمربی تیم ملی حاضر شدند و نکات تاکتیکی بصورت تئوری به بازیکنان یادآوری شد.
این اردو در شرایطی برگزار میشود که تیم ملی خود را برای دو دیدار دوستانه برابر نیجریه و کاستاریکا آماده میکند؛ مسابقاتی که نقش مهمی در ارزیابی سطح آمادگی تیم و تثبیت ساختار فنی در مسیر حضور در جام جهانی خواهند داشت.
تیم ایران هفتم و یازدهم فروردین به ترتیب به مصاف تیمهای ملی نیجریه و کاستاریکا میرود.