ماجرای کارترون به بن‌بست رسید

ماجرای کارترون به بن‌بست رسید
الوداد کازابلانکا پس از کنار رفتن شوکه‌کننده از جام کنفدراسیون آفریقا، ضمن قطع همکاری با محمد امین بنهاشم، مذاکرات با پاتریس کارترون را نیز بی‌نتیجه پایان داد و حالا به‌دنبال یافتن سرمربی جدید است.

به گزارش ایلنا،  الوداد کازابلانکا پس از حذف غیرمنتظره از مرحله یک‌چهارم نهایی جام کنفدراسیون آفریقا برابر المپیک صفی، وارد روزهایی بحرانی شده است؛ شکستی که موجی از خشم و ناامیدی در میان هواداران این تیم به‌راه انداخت.

در پی این نتایج، باشگاه با توافق دوطرفه رسماً به دوره مربیگری محمد امین بنهاشم پایان داد و از تلاش‌های او در طول حضورش قدردانی کرد. هم‌زمان، یک تحول مهم دیگر نیز رخ داد: مذاکرات با پاتریس کارترون، گزینه اصلی هدایت الوداد، به بن‌بست کامل رسید.

منابع مطلع به رادیو مارس اعلام کردند که با وجود پیشرفت قابل توجه در گفتگوهای اولیه، اختلاف بر سر انتخاب اعضای کادر فنی مانع نهایی شد و دو طرف در مورد دستیاران پیشنهادی به توافق نرسیدند؛ موضوعی که پرونده حضور کارترون را به‌طور کامل بست.

حالا مدیریت الوداد با فشار شدید هواداران و کمبود زمان، در تلاش است سرمربی‌ای را پیدا کند که بتواند تیم را از بحران خارج کرده و به مسیر پیروزی‌ها بازگرداند.

