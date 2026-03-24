پناه بردن به قمار پس از خط خوردن از تیم ملی

به گزارش ایلنا، کارلو آنچلوتی، فرمانده مقتدر و بی‌رحم نیمکت تیم ملی برزیل، با انتشار لیست جدید خود برای فیفادی ماه مارس، خط قرمزی پررنگ بر نام نیمار جونیور کشید تا جهان فوتبال در بهت و حیرت فرو برود.

ستاره نامدار باشگاه سانتوس که روزگاری نماد بلامنازع جادوی سلسائو بود، حالا حتی جایی در گوشه تاریک تفکرات تاکتیکی کارلتو هم ندارد.

اما پشت پرده این اخراج جنجالی و بمب خبری چیست؟ به گزارش افشاگرانه رسانه «پورتال لئودیاس» (Portal Leodias)، این خط خوردن تنها یک تصمیم فنی ساده نیست؛ بلکه حاصل جنگی مغلوبه و پنهان بین نیمار و مدیران عالی‌رتبه فدراسیون فوتبال برزیل، در کنار سقوط وحشتناک آمادگی جسمانی اوست. نیمار دیگر آن جنگجوی تشنه موفقیت نیست و به یک شورشی دور از فرم تبدیل شده است.

اما بخش تراژیک و فاجعه‌بار ماجرا، واکنش این ستاره به طرد شدن از ارتش ملی است. او به جای عرق ریختن در کمپ‌های تمرینی و اثبات شایستگی‌هایش، خود را در سیاه‌چال بازی‌های آنلاین و شرط‌بندی حبس کرده است.

طبق برخی گزار‌ش‌ها نیمار روزانه بیش از 7.5 ساعت از وقت خود را پای میزهای مجازی قمار می‌سوزاند و در کمال ناباوری، حتی یک دقیقه هم برای بازسازی فرم بدنی‌اش تلاش نمی‌کند.

آیا این خودکشی ورزشی، پایان تلخ و دردناکِ یکی از بزرگترین استعدادهای تاریخ فوتبال خواهد بود؟

انتهای پیام/