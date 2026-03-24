شاهکار تازه پپ؛ گواردیولا باز هم فوتبال را تسخیر کرد
پپ گواردیولا بار دیگر نشان داد چرا نامش فراتر از یک مربی معمولی است؛ مردی که با تصمیمهای جسورانه و ذهنیت برنده، دوباره تیمش را به نقطهای رساند که فوتبال اروپا مجبور شد به نبوغ او تعظیم کند.
به گزارش ایلنا، درست در لحظاتی که منتقدان، پپ گواردیولا و لشکر زخمخوردهاش را پس از اخراج تلخ از لیگ قهرمانان اروپا توسط رئال مادرید و اختلاف دردناک 9 امتیازی در لیگ برتر، تمامشده میپنداشتند، این نابغه کاتالان بار دیگر جهان فوتبال را مات و مبهوت کرد.
منچسترسیتی در فینال نفسگیر ومبلی، با ارائه یک شاهکار تاکتیکی، آرسنالِ مغرور را با نتیجه قاطع 2-0 به زانو درآورد تا گواردیولا چهلمین جام افسانهای دوران مربیگریاش را با جنونی وصفناپذیر در کنار خط طولی زمین جشن بگیرد.
توپچیهای لندن در دقایق ابتدایی سعی کردند با جسارت به دروازه سیتی یورش ببرند، اما این تنها یک توهم زودگذر بود. ماشین جنگی پپ خیلی زود روشن شد و با یک پرس شدید و خفهکننده و مالکیت بیرحمانه پپ، شاگردان آرتتا را در نیمه خودی حبس کرد.
درخشش خیرهکننده نیکو اورایلی با ثبت 2 گل بسیار تماشایی، تیر خلاصی بود بر پیکر آرسنال تا سیتیزنها پیش از نبرد آخرالزمانی ماه آوریل در ورزشگاه اتحاد، یک زنگ خطر کرکننده را برای رقیب لندنی خود به صدا درآورند.
تیری آنری، پادشاه سابق هایبری، پس از این تحقیر تاکتیکی، با صراحتی تلخ به کالبدشکافی فاجعه پرداخت. او اعتراف کرد که گواردیولا با نبوغ شیطانی خود و قفل کردن شریانهای میانی زمین، آرسنال را به تیمی فلج و بیخطر تبدیل کرده بود. آنری با جملهای تاریخی تیر نهایی را شلیک کرد: «پپ یک خدای تاکتیکی است که نبض بازی را در مشت دارد؛ میکل آرتتا هرچقدر هم که بزرگ شده باشد، در برابر او هنوز یک شاگرد مدرسهای است!»
اعداد و ارقام در برابر عظمت پپ سر تعظیم فرود آوردهاند! این پنجمین جام اتحادیه او بود و آمار وحشتناک پیروزی در هر 5 فینال (سالهای 2018، 2019، 2020، 2021 و حالا 2026) نشان از یک سلطه بلامنازع دارد. او حالا 19 جام فقط با منچسترسیتی صید کرده است.
گواردیولا در 18 فصل مربیگری و با نشستن روی نیمکت در بیش از 1030 مسابقه، ماشین تولید جامی بوده که بهطور میانگین هر 26 بازی یک جام را به خانه برده است! هرچند سر الکس فرگوسن با 49 جام در 39 سال همچنان بر تخت سلطنت نشسته، اما سرعت جنونآمیز پپ در رسیدن به 40 جام، تاریخ فوتبال را به لرزه درآورده است. با تمدید قرارداد تا ژوئن 2027، پادشاه کاتالان همچنان تشنه جامها و فتح قلههای دستنیافتنی است.