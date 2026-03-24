خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دنیس اکرت به اردوی تیم ملی ملحق شد

کد خبر : 1765032
لینک کوتاه کپی شد.

با اضافه شدن علیرضا جهانبخش، مهدی طارمی، علی قلی‌زاده و دنیس اکرت، ترکیب تیم ملی ایران در ترکیه تکمیل شد.

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، در چهارمین روز از سال نو، ترکیب تیم ملی فوتبال ایران برای انجام دو دیدار برابر نیجریه و کاستاریکا تکمیل شد.

علیرضا جهانبخش، مهدی طارمی، علی قلی‌زاده و دنیس اکرت چهار بازیکنی بودند که در آخرین مرحله از ورودی‌ بازیکنان به اردو، به تیم ملی اضافه شدند.

اکرت پس از ورود به اردوی تیم ملی مورد استقبال مدیر و سرمربی تیم ملی قرار گرفت.

این چهار بازیکن به همراه سایر بازیکنان در دو گروه پیش از ظهر امروز با حضور در سالن بدنسازی محل اقامت تیم ملی و با نظارت و هدایت امیر قلعه‌نویی به تمرین بدنی پرداختند.

تمرین امروز نخستین تمرین محمد محبی نیز محسوب می‌شد. او عصر روز گذشته به تیم ملی اضافه شده بود اما بنا به تصمیم کادر فنی، برای استراحت بیشتر در تمرین دیروز عصر شرکت نکرده بود.

تیم ایران عصر امروز پس از برگزاری جلسه فنی، دومین تمرین تاکتیکی خود را در آنتالیا برگزار خواهد کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار