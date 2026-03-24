تکذیب ادعای مطرح شده درباره مهدی طارمی
بخش رسانهای تیم ملی فوتبال، ادعای مطرحشده درباره تعویض پیراهن مهدی طارمی با بازیکنی از رژیم صهیونیستی را تکذیب کرد.
به گزارش ایلنا، بر اساس بررسیهای انجامشده و مطابق با عرف رایج در مسابقات فوتبال، پس از پایان دیدار المپیاکوس و لاریسا و حضور بازیکنان در رختکن، عضو کادر تدارکات المپیاکوس یکی از پیراهنهای طارمی را به بازیکنی از تیم لاریسا تحویل داده است. در چنین مواردی، جابهجایی پیراهن از طریق تدارکات تیمها امری معمول و متداول بوده و با هماهنگی بازیکن انجام نمیشود.
بر این اساس، ادعای مطرحشده کذب است و در چارچوب فضاسازی آن رسانه معاند ارزیابی میشود.»