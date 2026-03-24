اعتماد پر ریسک
سرمربی فصل آینده رئال مادرید مشخص شد
انتخاب آربلوا بهعنوان سرمربی فصل آینده رئال مادرید تقریبا قطعی شده و جایگاهش روی نیمکت کهکشانیها روزبهروز محکمتر میشود.
به گزارش ایلنا، آلوارو آربلوا این روزها فراتر از یک سرمربی عادی شده؛ مردی که اگر امروز از بازیکنان رئال مادرید خواسته شود سرمربی فصل بعد را انتخاب کنند، با اختلافی فاحش برندهی بی چون و چرای این رأیگیری است. نه فقط به خاطر نتایج چشمگیر، بلکه به دلیل نفوذ شگفتانگیزی که روی رختکن و لافابریکا - آکادمی افسانهای باشگاه - پیدا کرده است.
فضای جدید و پرانرژی در والدبباس که هر روز بیشتر حس میشود، حاصل ارتباط نزدیک و صادقانهی آربلوا با بازیکنان است. میز کارش، کاناپه خاکستری معروف، محلی است که گفتمانهای صریح و بیپرده شکل میگیرد؛ جایی که او نه تنها در ملأعام از شاگردانش حمایت میکند بلکه در خلوت رک و راست همهچیز را با آنها در میان میگذارد. همین صداقت و شفافیت رمز موفقیت او در تبدیل یک رختکن دوقطبی به یک بدنۀ متحد و مقتدر بوده است.
حضور آربلوا روی نیمکت نه تنها نتایج تیم را بهبود بخشیده بلکه سیاستهای تاکتیکیاش جسورانه و موثر بودهاند، باعث شده بازیکنان مثل وینیسیوس و والورده که پیشتر تحت فشار بودند، با انرژی و اعتماد دوباره بدرخشند. حمایت ستارگانی چون کورتوا، شوامنی و رودیگر مزید بر علت است؛ و حتی بازیکنان تازهوارد و جوانتر مثل بلینگام و گولر هم زیر سایه این مربی رشد کردهاند.
اما شاید جسورانهترین تصمیم او کنار گذاشتن ترنت الکساندر آرنولد از فهرست دربی بود؛ اقدامی که ممکن است به نظر تند بیاید اما در واقع احترام به نظم و انضباط تیمی بود که همه، از جمله خود الکساندر آرنولد، به آن اعتراف کردند. کارواخال که جانشین او شد، با درخشش در زمین نشان داد چقدر پشت این تصمیم ایستادهاند؛ تصمیمی که احترام و اعتماد همه بازیکنان، حتی مخالفان اولیهاش را جلب کرد.
در نهایت، آربلوا محبوب قلب آکادمی لافابریکا است؛ جایی که با ایمان و تعهد کامل، استعدادهای جوان را مدیریت و پرورش میدهد، از تیاگو پیتارش تا خوان مارتینز. او دوران گذشته را پشت سر گذاشته و بازیکنان آینده را به مسیر پیروزی هدایت میکند.
آلوارو آربلوا نه تنها یک مربی، بلکه سمبل بازسازی، اتحاد و امید برای کهکشانیهاست؛ او مردی است که والدبباس را دوباره زنده کرده و رویای فتحهای بزرگتر فصل آینده را ممکن ساخته است.