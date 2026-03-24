بلیت لیگ قهرمانان زودتر از همه رزرو شد

به گزارش ایلنا، یکشنبه‌شب، نیوکمپ بار دیگر شاهد هنرنمایی شاگردان هانسی فلیک بود؛ جایی که بلوگرانا در یک نبرد نفس‌گیر و تاکتیکی در رقابت‌های لالیگا، با نتیجه 1-0 از سد رایو وایکانو گذشت. تک‌گل طلایی و سرنوشت‌ساز این میدان را رونالد آراوخو، صخره خط دفاعی بارسا، با یک پرواز تماشایی روی ارسال کرنر به تور دروازه حریف دوخت تا سه امتیاز حیاتی به حساب کاتالان‌ها واریز شود.

این پیروزی ارزشمند باعث شد تا ماشین بی‌رحم هانسی فلیک، پیش از فرا رسیدن وقفه بازی‌های ملی، با اقتدار و کسب 73 امتیاز به پادشاهی خود در صدر جدول لالیگا ادامه دهد. آن‌ها با این برد، حاشیه امنیت 4 امتیازی خود را با رقیب دیرینه یعنی رئال مادرید حفظ کردند؛ کهکشانی‌هایی که در دربی پایتخت با نتیجه جذاب 3-2 اتلتیکو مادرید را تسلیم کرده و 69 امتیازی شده بودند.

در سایر نبردهای جذاب این هفته، ویارئال با ارائه یک بازی هجومی با نتیجه 3-1 رئال سوسیداد را در هم کوبید، اما تراژدی واقعی برای رئال بتیس رقم خورد. بتیس با قبول شکست 2-1 در برابر اتلتیک بیلبائو، در گرداب بحران فرو رفت و پنجمین بازی متوالی بدون برد خود را تجربه کرد.

همین لغزش کافی بود تا یک اتفاق تاریخی و ریاضی برای کاتالان‌ها رقم بخورد: با توجه به فاصله نجومی و 29 امتیازی بارسلونا با بتیس، و در شرایطی که تنها 27 امتیاز تا پایان فصل باقی مانده است، حضور بلوگرانا در جمع 4 تیم برتر جدول از لحاظ ریاضی قطعی شد!

به این ترتیب، بارسلونا با یک رکوردشکنی زودهنگام، بلیت حضور در فصل 2026-2027 لیگ قهرمانان اروپا را در جیب خود گذاشت و لقب نخستین تیم در سراسر اروپا را که صعودش به این تورنمنت معتبر قطعی شده، به نام خود سند زد! فارغ از هر نتیجه‌ای در 9 هفته طوفانی باقی‌مانده لالیگا، بارسا برای 37مین بار در تاریخ پرافتخار خود در مهم‌ترین تورنمنت باشگاهی قاره سبز صف‌آرایی خواهد کرد.

این همچنین بیست و سومین حضور متوالی آن‌هاست؛ رکوردی شگفت‌انگیز که نشان می‌دهد از فصل 2004-2005 تاکنون، لیگ قهرمانان هرگز بدون نام بارسلونا برگزار نشده است.

اما بلندپروازی‌های تیم هانسی فلیک تنها به فصل آینده ختم نمی‌شود؛ آن‌ها در فصل جاری لیگ قهرمانان نیز در حال خلق یک شاهکار هستند! بارسا پس از کسب تساوی استراتژیک 1-1 در جهنم سنت جیمز پارک انگلیس، در بازی برگشت مرحله یک‌هشتم نهایی طوفانی به پا کرد و با پیروزی تحقیرآمیز و ویرانگر 7-2 مقابل نیوکاسل، مقتدرانه به یک‌چهارم نهایی صعود کرد.

حالا در ایستگاه بعدی، یک نبرد تمام‌اسپانیایی و خونین در انتظار کاتالان‌هاست؛ آن‌ها باید به مصاف اتلتیکو مادرید بروند. در صورت عبور از سد محکم شاگردان سیمئونه، بارسلونا در مرحله نیمه‌نهایی با برنده دوئل جذاب آرسنال و اسپورتینگ لیسبون روبه‌رو خواهد شد. آیا پادشاهان کاتالونیا می‌توانند امسال جام نقره‌ای را به آغوش بکشند؟ فصل برای آن‌ها تازه به اوج هیجان رسیده است.

