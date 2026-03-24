بدشانسی بزرگ مدافع چپ پرسپولیسی برای لژیونر شدن (عکس)

بدشانسی بزرگ مدافع چپ پرسپولیسی برای لژیونر شدن (عکس)
مدافع چپ اسبق پرسپولیس و تراکتور در آستانه تجربه حضورش در فوتبال خارج از ایران با بدشانسی بزرگی مواجه شد.

به گزارش ایلنا، سعید آقایی مدافع چپ اسبق تیم‌های تراکتور، پرسپولیس و سپاهان که فصل گذشته را در نساجی قائمشهر سپری کرده بود، شانس این را داشت که لژیونر شدن را هم به کارنامه فوتبالی‌اش اضافه کند اما شرایط کنونی مانع از تحقق آن شد.

آقایی که با پیشنهاد رسمی تیمی از قرقیزستان مواجه شده بود و پیگیر شرایط دریافت ویزا و حضور در این کشور بود، با توجه به جنگ تحمیلی کنونی و بسته شدن مسیرهای پروازی و … از این تجربه بازماند و این در حالی است که تنها ساعاتی برای انجام این موضوع فاصله داشت. با این حال بسته شدن مسیر سفر و همچنین تماس با تیم خواهانش مانع از حضورش در قرقیزستان شد.

با شروع لیگ قرقیزستان و ناکامی باشگاه خواهان این بازیکن باتجربه باید دید او در آینده شانس لژیونر شدن را به دست خواهد آورد یا خیر.

بدشانسی بزرگ مدافع چپ پرسپولیسی برای لژیونر شدن (عکس)

