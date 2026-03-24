لحظه خاص گواردیولا در ومبلی؛ جشن قهرمانی کنار دخترش

به گزارش ایلنا، پپ گواردیولا، مغز متفکر و طراح امپراتوری منچسترسیتی، پس از فتح مقتدرانه جام اتحادیه انگلیس، لحظاتی به‌شدت احساسی و دراماتیک را با دختر بزرگش، ماریا، در قلب چمن سبز ورزشگاه ومبلی خلق کرد.

پیروزی شیرین 2-0 مقابل آرسنال در نبرد نفس‌گیر روز یکشنبه، نه‌تنها پنجمین قهرمانی رکوردشکن این سرمربی نابغه در این رقابت‌ها را رقم زد، بلکه 21مین جام افتخارآفرین او را در طول 10 سال حضور درخشانش در این باشگاه به ویترین افتخارات سیتیزن‌ها اضافه کرد.

با وجود این موفقیت خیره‌کننده، آینده این استراتژیست 55 ساله همچنان در هاله‌ای از ابهام و تاریکی قرار دارد؛ به‌طوری‌که با وجود اعتبار قراردادش تا سال 2027، زمزمه‌های داغی مبنی بر احتمال جدایی غیرمنتظره گواردیولا در همین تابستان پیش رو به گوش می‌رسد.

در این میان، طلاق تلخ پپ از همسرش کریستینا سرا در سال گذشته و پس از 3 دهه زندگی مشترک، هیزم به آتش این شایعات ریخته است. برخی رسانه‌های مطرح ادعا کرده‌اند که غرق شدن بیش از حد این سرمربی در دنیای پرفشار فوتبال و تمرکز وسواس‌گونه‌اش روی کار، یکی از دلایل اصلی این جدایی دردناک بوده است.

پس از به صدا درآمدن سوت پایان مسابقه، پپ و دخترش ماریا که به‌عنوان یک مدل و اینفلوئنسر دیجیتال شناخته می‌شود، در میانه میدان ومبلی یکدیگر را به‌گرمی در آغوش کشیدند و سپس برای برپایی جشن قهرمانی به سایر بازیکنان و اعضای کادر فنی ملحق شدند.

توقف طولانی و معنادار این پدر و دختر برای تماشای سکوهای ورزشگاه در آن لحظه سراسر احساس، باعث شد تا بسیاری از هواداران و رسانه‌ها تصور کنند که شاید این صحنه دراماتیک، سکانس خداحافظی پپ با معبد فوتبال انگلیس باشد.

البته نباید فراموش کرد که سیتیزن‌ها هنوز در جام حذفی انگلیس می‌تازند و فینال آن رقابت‌ها نیز در همین ومبلی برگزار خواهد شد؛ جایی که یاران برناردو سیلوا، روبن دیاز و ماتئوس نونس در یک نبرد حماسی در مرحله یک‌چهارم نهایی باید به مصاف لیورپول بروند.

ماریا پیش از این در مصاحبه‌ای جذاب با مجله معتبر «ونیتی فر»، درباره اهمیت حیاتی این لحظات ناب برای خانواده‌اش صحبت کرده بود. او با احساسات فراوان و حفظ کلمات دقیق خود گفت: «همراهی پدرم در سفرهای مختلف برای دیدن بازی‌ها خاطرات خاصی برایم ساخته و خانواده ما را بیشتر به هم نزدیک کرده است.

بابت تجربه‌هایی که داشته‌ام بسیار سپاسگزارم. هرچند گاهی این شرایط چالش‌برانگیز بود، اما پدر و مادرم انتقال‌ها را برای ما آسان کردند و به من و خواهر و برادرهایم کمک کردند از فرصت‌ها استفاده کنیم.»

این اینفلوئنسر جوان در پایان با لحنی شوخ‌طبعانه پرده از رازهای شخصیتی‌اش برداشت و با خنده گفت که ویژگی «لجبازی» را مستقیماً از پدر کمال‌گرایش به ارث برده و در مقابل، «اعتمادبه‌نفس و روحیه استقلال» را از مادر قدرتمندش، کریستینا سرا، گرفته است! احساسات، رکوردشکنی و شایعات؛ این روزها منچسترسیتی بیش از هر زمان دیگری در کانون توجهات قرار دارد.

