مسی بالاتر از پله و جلوتر از رونالدو؛ سلطان ضربات ایستگاهی تاریخ

به گزارش ایلنا، یانکی استادیومِ نیویورک بار دیگر تسلیم نبوغ بی‌بدیل مردی شد که گویی برای خلق شگفتی در مستطیل سبز زاده شده است. در جریان یک نبرد نفس‌گیر و دراماتیک از رقابت‌های لیگ حرفه‌ای آمریکا (MLS)، اینتر میامی با تکیه بر درخشش خیره‌کننده لیونل مسی موفق شد شکست را با یک پیروزی شیرین 3 بر 2 مقابل نیویورک سیتی عوض کند.

این مسابقه پرالتهاب با گل زودهنگام گونزالو لوژان برای صورتی‌پوشان میامی آغاز شد، اما طوفان میزبان با گلزنی نیکولاس فرناندز و آگوستین اوخدا، ورق را به سود نیویورکی‌ها برگرداند تا سایه سنگین شکست بر سر یاران مسی سنگینی کند.

درست در ثانیه‌هایی که امیدها در اردوی میامی کمرنگ می‌شد، شماره 10 افسانه‌ای زنده شد تا بار دیگر ناجی تیمش باشد. مسی با ایستادن پشت یک ضربه آزاد، نفس‌ها را در سینه حبس کرد.

شلیک هنرمندانه او با برخوردی ظریف به دیواره دفاعی، مت فریس، سنگربان بخت‌برگشته نیویورک را در بهت و تسلیم محض فرو برد و سکوهای ورزشگاه را به مرز انفجار رساند. این گل تماشایی برای برنده‌ی 8 توپ طلای فوتبال جهان معنای ویژه‌ای داشت؛ او که به تازگی از مرز شگفت‌انگیز 900 گل در دوران حرفه‌ای خود عبور کرده، اکنون با عطشی سیری‌ناپذیر به سوی قله‌ی رویایی 1000 گل خیز برداشته است تا ثابت کند در این سن و سال نیز مرزی برای متوقف شدن نمی‌شناسد.

اما شاهکار این نابغه آرژانتینی در این شب هیجان‌انگیز تنها به گشودن دروازه ختم نشد. او با دیدی راداری و پاسی مهندسی‌شده در دقیقه 74، پایه‌گذار گل پیروزی‌بخش تیمش توسط میکائیل شد تا بازگشت باشکوه اینتر میامی تکمیل شود.

این نمایش دلپذیر، شاگردان خاویر ماسکرانو را به یک شروع قدرتمند در فصل 2026 رساند؛ جایی که آن‌ها با دشت 10 امتیاز از 5 مسابقه ابتدایی، با اقتدار در جایگاه سوم کنفرانس شرق ایستاده‌اند و سایه به سایه تیم‌های نشویل اس‌سی و نیویورک سیتی برای صدرنشینی می‌جنگند.

لئو با این نمایش خیره‌کننده و با روحیه‌ای در اوج، چمدان‌هایش را به مقصد بوینس آیرس می‌بندد تا در نبردهای تدارکاتی مقابل موریتانی و زامبیا، بار دیگر پیراهن مقدس قهرمان جهان را بر تن کند و با استقبالی افسانه‌ای از سوی هواداران عاشق آرژانتینی روبرو شود.

درخشش ادامه‌دار او بار دیگر بحث داغ مقایسه‌اش با کریستیانو رونالدو را در محافل کارشناسی به اوج رسانده است. تحلیل‌گران بر این باورند که اگرچه رقابت تاریخی این دو اسطوره، هر دو را به بالاترین سطح آمادگی رسانده، اما در هنر نواختن ضربات ایستگاهی، مسی اکنون فرسنگ‌ها از رقیب دیرینه خود پیشی گرفته است.

در روزهایی که دقت رونالدو در ضربات آزاد با افت مواجه شده، ضربات مینیاتوری و مرگبار مسی همچنان به کنج دروازه‌ها بوسه می‌زند و او را در صدر اخبار جهان نگه می‌دارد.

حالا، تحت هدایت هوشمندانه ماسکرانو، اینتر میامی به تیمی زهردار و ترسناک تبدیل شده که به خوبی می‌داند چگونه از پتانسیل و جادوی لحظه‌ای کاپیتان خود در گره‌گاه‌های بازی بهره ببرد.

تمامی نگاه‌ها اکنون به بازگشت این ستاره از اردوی ملی دوخته شده تا مشخص شود این جادوگر تمام‌نشدنی چه زمانی می‌تواند رکورد تاریخی 77 گل ایستگاهی جونینیو را فرو بریزد؛ رکوردی که با فرم فعلی او، تماشای هر لمس توپش را به فرصتی برای ثبت یک سند تاریخی جدید در دنیای فوتبال تبدیل کرده است.

