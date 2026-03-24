واکنش تند کلوپ به شایعات هدایت رئال مادرید
یورگن کلوپ با رد قاطع گمانهزنیها درباره توافق با رئال مادرید، تأکید کرد هیچ تماسی از سوی این باشگاه دریافت نکرده و از انتشار اخبار نادرست در رسانهها بهشدت انتقاد کرد.
به گزارش ایلنا، از روزهای آغازین سال 2025 که یورگن کلوپ تصمیم گرفت با پذیرش پست مدیریت عملیات فوتبال در امپراتوری ردبول مسیر جدیدی را در زندگی حرفهای خود آغاز کند، ماشین شایعهسازی رسانههای ورزشی لحظهای از حرکت نایستاده است.
نام این استراتژیست آلمانی به طور پیوسته به عنوان ناجی احتمالی غولهای اسپانیایی، به ویژه رئال مادرید، مطرح شده است. با این حال، کلوپ سرانجام تصمیم گرفت در مصاحبهای اختصاصی با رسانه گل، به این گمانهزنیهای بیپایان پایان دهد و با همان صراحت لهجه همیشگیاش، خط بطلانی بر تمام اخبار منتشر شده بکشد.
سرمربی پیشین لیورپول که از حجم انبوه اخبار جعلی به ستوه آمده بود، انگشت اتهام را به سوی رسانههای زرد و فناوریهای جدید نشانه رفت. او با زیر سوال بردن اصالت این دست گزارشها اظهار داشت: «اصلا یک خبر چه زمانی تبدیل به یک خبر واقعی میشود؟ وقتی کسی چیزی روی کاغذ مینویسد یا وقتی که ذرهای حقیقت در آن وجود دارد؟ واقعا فکر میکنید ماجرا چطور است؟ مثلا فلورنتینو پرز به من زنگ میزند و میگوید: یورگن، چطوری؟ میخواهی مربیگری رئال را امتحان کنی؟ یا اینکه کافی است یک رسانه، فرقی نمیکند با هوش مصنوعی باشد یا توسط آدمها، هر اراجیفی را بنویسد؟ این موضوع واقعا من را کلافه کرده است چون مدام مجبورم به این مهملات واکنش نشان بدهم.»
این چهره کاریزماتیک دنیای فوتبال در ادامه با لحنی تندتر، ادعاهای مطرح شده درباره تماسهای مخفیانه از سوی مادرید را بیاساس خواند و گفت: «اگر رئال مادرید واقعا تماس گرفته بود، بالاخره یک جایی فاش میشد. اما تمام این حرفها چرند محض است. آنها حتی یک بار هم زنگ نزدهاند! مدیر برنامههای من همینجا است، میتوانید از او بپرسید؛ به او هم کسی زنگ نزده است. جالب اینجاست که میگویند قرار است سرمربی اتلتیکو هم بشوم؛ لابد قرار است همزمان هدایت هر دو تیم مادریدی را بر عهده بگیرم! بهتر است کمی به این شایعات منتقدانهتر نگاه کنید.»
با وجود این تکذیبهای محکم، کلوپ درهای بازگشت به عرصه مربیگری را به طور کامل قفل نکرد. او با اشاره به آینده نامعلوم و وضعیت فعلیاش تاکید کرد: «در حال حاضر به مربیگری فکر نمیکنم، اما به عنوان یک مربی هنوز دوران حرفهای من تمام نشده است. من هنوز به سن بازنشستگی نرسیدهام و کسی نمیداند در سالهای آینده چه پیش خواهد آمد. فعلاً هیچ برنامهای ندارم، اما خطاب به رئال مادرید باید بگویم: متاسفم، اول باید تماس بگیرید تا بعد من بتوانم حرفی برای گفتن داشته باشم. من آدمی نیستم که از روی هوا حرف بزنم، اگر پیشنهادی باشد، اولین کسی که باید بداند من هستم، نه فلان اکانت در توییتر »
یکی از محورهای اصلی صحبتهای او، انتقاد از سوءاستفاده رسانهها از نام وی برای افزایش بازدید صفحات مجازی بود. کلوپ با تاکید بر اینکه کادر فنی فعلی مادریدیها نیازی به ایجاد حاشیه ندارند، اضافه کرد: «آنها مربی بزرگی دارند و نیازی به من ندارند. این بازیهای رسانهای فقط باعث ایجاد فشار غیرضروری روی کادر فنی تیمها میشود. من در لایپزیش و زالتسبورگ پروژههای هیجانانگیزی دارم و فعلا از دنیای پرفشار کنار زمین فاصله گرفتهام تا کمی نفس بکشم.»
مرد آلمانی همچنین به مقایسه تفاوتهای بنیادین میان شغل پرالتهاب سرمربیگری و نقش استراتژیک فعلیاش پرداخت. او آرامش حاکم بر کار در تشکیلات ردبول را با فشار خردکننده مستطیل سبز اینگونه مقایسه کرد: «در مربیگری شما مدام در لبه پرتگاه هستید. یک روز قهرمانید و روز بعد با یک شکست، همه چیز زیر سوال میرود. اما اینجا در مجموعه ردبول، من به دنبال ساختن یک ساختار پایدار برای آینده هستم. تماشای رشد بازیکنان جوان در لایپزیش و زالتسبورگ به من لذتی میدهد که متفاوت از فریاد زدن کنار زمین است. پس چرا باید این آرامش را به این زودی با جنجالهای بیپایان برنابئو عوض کنم؟»
کلوپ با ظرافت خاصی از اظهار نظر مستقیم درباره پذیرش هدایت لوسبلانکوس در آینده طفره رفت و با ستایش از جایگاه تاریخی این باشگاه تصریح کرد: «رئال مادرید همیشه رئال مادرید است؛ بزرگترین باشگاه جهان با ویترینی پر از افتخار. آنها نیازی به ناجی ندارند. هر کسی که روی آن نیمکت مینشیند، فشار تاریخ را روی شانههایش حس میکند. من فعلاً ترجیح میدهم از دور بازیهای تماشایی آنها را تماشا کنم و از فوتبال لذت ببرم. اگر قرار بود به هر تماسی که از سوی رسانهها برقرار میشود پاسخ بدهم، باید تمام روز را پشت تلفن میگذراندم.»
در بخش دیگری از این گفتگو، کلوپ با زبان طنز به پدیده هوش مصنوعی و دخالت آن در تولید محتوای زرد تاخت: «گاهی فکر میکنم این رباتها بهتر از خبرنگاران میدانند من فردا قرار است کجا باشم! شاید آنها قبلاً با پرز توافق کردهاند و من آخرین نفری هستم که باخبر میشوم. اما جدی میگویم، دنیای فوتبال به کمی صداقت بیشتر نیاز دارد. من اینجا هستم، در خدمت ردبول و فعلاً هیچ چمدانی برای سفر به مادرید نبستهام. اگر روزی قرار باشد برگردم، خودم با صدای بلند آن را اعلام خواهم کرد، نه از طریق تیترهای جنجالی که فقط برای جذب کلیک طراحی شدهاند.»
شایعات خندهدار مربوط به حضور او در اتلتیکو مادرید نیز از تیغ تیز کنایههای او در امان نماند. وی با اشاره به این اخبار متناقض اظهار داشت: «گویا دوستان رسانهای تصور میکنند من قدرت حضور همزمان در دو مکان را دارم. یک روز میگویند در راه برنابئو هستم و روز بعد مرا روی نیمکت متروپولیتانو مینشانند. شاید بد نباشد کمی هم به واقعیت وفادار بمانیم. من در حال حاضر از تماشای بازیها به عنوان یک هوادار لذت میبرم. تماشای فوتبال بدون استرسِ تعویضها و نتایج، تجربهای است که در بیست سال گذشته از آن محروم بودم و حالا نمیخواهم به این سادگی آن را از دست بدهم.»
او درباره جو سنگین حاکم بر ورزشگاه سانتیاگو برنابئو و ثبات ساختاری این تیم پایتختنشین افزود: «رئال مادرید همیشه زیر ذرهبین است. هر نتیجهای در آنجا مثل یک زلزله ده ریشتری صدا میکند. اما نباید فراموش کرد که آنها یکی از باثباتترین پروژههای فوتبالی اروپا را دارند. اینکه نام من را کنار چنین باشگاه عظیمی میآورند مایه افتخار است، اما در دنیای واقعی، فوتبال با تیترهای زرد ساخته نمیشود. من در ردبول آموختهام که برای موفقیت باید زیرساختها را درست کرد، نه اینکه مدام دنبال راهحلهای لحظهای بود. پس فعلاً اجازه دهید رئال مادرید مسیر خودش را برود و من هم در آرامشِ لایپزیش، به آینده فوتبال فکر کنم.»
در نهایت، کلوپ پرده از آسیبهای روحی شغل مربیگری برداشت و به اهمیت بازیابی روانی خود اشاره کرد. او سخنانش را با این جملات تاملبرانگیز به پایان رساند: «خیلیها فکر میکنند مربیگری فقط نود دقیقه حضور کنار زمین است، اما واقعیت این است که مربیگری روح شما را میخراشد. من به زمان نیاز داشتم تا دوباره خودم را پیدا کنم. حضور در ردبول به من این فرصت را داد تا بدون فشارِ دوربینها، به جنبههای علمی و مدیریتی فوتبال بپردازم. اگر روزی حس کنم که آن آتش درونی برای فریاد زدن کنار زمین دوباره شعلهور شده، شک نکنید که خودم اولین کسی خواهم بود که پشت تریبون میروم. اما تا آن روز، لطفاً اجازه دهید این “آقای معمولی” کمی از سکوت و آرامش لذت ببرد.»