یک سورپرایز غافلگیرکننده روی‌ نیمکت با حضور زیدان

به گزارش ایلنا، دوران پرشکوه دیدیه دشان روی نیمکت خروس‌ها پس از جام جهانی پیش رو به نقطه پایان خود خواهد رسید؛ پایانی که سرآغاز عصر جدیدی با هدایت زین‌الدین زیدان خواهد بود. این اسطوره فراموش‌نشدنی فوتبال فرانسه، سرانجام پس از یک انتظار طولانی چهار ساله و در حالی که دست رد به سینه بسیاری از غول‌های باشگاهی اروپا زده بود، به رویای دیرینه خود یعنی هدایت تیم ملی کشورش دست خواهد یافت.

گزارش‌های منتشر شده از سوی نشریه لوپاریزین حاکی از آن است که توافقات شفاهی میان «زیزو» و فدراسیون فوتبال فرانسه نهایی شده و تنها ثبت امضای رسمی روی کاغذ برای آغاز این ماموریت بزرگ باقی مانده است.

جرقه این بمب خبری را فیلیپ دیالو، عالی‌ترین مقام فوتبال فرانسه، در روز یکشنبه و در گفتگو با روزنامه فیگارو روشن کرد. او در اظهاراتی بی‌سابقه و تامل‌برانگیز مدعی شد که هویت سرمربی آینده تیم ملی را به خوبی می‌داند.

دیالو با تاکید بر اینکه سکاندار بعدی باید علاوه بر شایستگی‌های فنی، از پایگاه مردمی قدرتمندی نیز برخوردار باشد، به طور غیرمستقیم تمام نگاه‌ها را به سوی مرد متولد مارسی چرخاند. با وجود عدم اعلام رسمی نام، برای هیچ‌کس در محافل ورزشی فرانسه پوشیده نیست که چه کسی قرار است پس از یک دوره چهارده ساله، سکان هدایت تیم نایب‌قهرمان جهان را از دشان تحویل بگیرد.

با این وجود، صحبت‌های رئیس فدراسیون در مقطع کنونی، موجی از حواشی را در اطراف کمپ تیم ملی ایجاد کرده است. دیالو پیش‌تر تاکید داشت که برای حفظ تمرکز ملی‌پوشان در مسیر جام جهانی، تا پایان مسابقات هیچ صحبتی از تغییرات احتمالی روی نیمکت تیم نخواهد کرد، اما اظهارات اخیر او عملا این سیاست را نقض کرده است.

حالا نام زیدان به بحث داغ رسانه‌ها تبدیل شده و پتانسیل آن را دارد که در طول برگزاری این تورنمنت، سایه سنگینی بر عملکرد تیم بیندازد.

اولین پس‌لرزه‌های این مصاحبه جنجالی، روز چهارشنبه در شهر بوستون و پیش از تقابل تدارکاتی و جذاب فرانسه و برزیل گریبان‌گیر دیدیه دشان خواهد شد. هرچند این سرمربی باتجربه نشان داده است که در برابر فشارهای رسانه‌ای مقاومت بالایی دارد و پیش از این نیز در جریان حواشی مربوط به بازگشت کریم بنزما به تیم ملی، خونسردی خود را ثابت کرده بود، اما نمی‌توان کتمان کرد که زمان‌بندی دیالو برای افشای این راز، اردوی دو هفته‌ای خروس‌ها در ایالات متحده را تحت‌الشعاع قرار داده است.

در سوی دیگر ماجرا، مدیران فدراسیون فوتبال فرانسه از حضور قریب‌الوقوع زیدان در راس کادر فنی سر از پا نمی‌شناسند. از نگاه اقتصادی، ورود یکی از کاریزماتیک‌ترین و شناخته‌شده‌ترین چهره‌های تاریخ فوتبال به نیمکت تیم ملی، می‌تواند تضمین‌کننده سرازیر شدن منابع مالی هنگفت و عقد قراردادهای نجومی با اسپانسرهای بزرگ، به ویژه کمپانی نایکی باشد.

تا فرا رسیدن آن روز، سرمربی سابق رئال مادرید ترجیح می‌دهد در سکوت کامل منتظر بماند تا سوت پایان جام جهانی به صدا درآید و ماجراجویی بزرگ او در مهم‌ترین چالش دوران مربیگری‌اش رسما آغاز شود.

