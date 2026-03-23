ریکاوری ستاره تیم ملی به جای تمرین!

به گزارش ایلنا، محمد محبی، لژیونر بوشهری فوتبال ایران که در لیگ روسیه بازی می‌کند، به عنوان یکی از نخستین بازیکنان خارجی‌ شاغل در اروپا خود را به اردوی تیم ملی در آنتالیا رساند. او بلافاصله پس از ورود به هتل محل اقامت ملی‌پوشان، برنامه‌های ریکاوری و آماده‌سازی برای حضور در تمرینات را آغاز کرد.

با این حال محبی در نخستین تمرین گروهی تیم ملی روی چمن حضور نداشت. این بازیکن ساعاتی پیش از آغاز تمرین نوبت عصر به اردو رسیده بود و به همین دلیل کادر فنی به سرمربیگری امیر قلعه‌نویی به همراه مربی بدنساز تیم ملی ترجیح دادند برای جلوگیری از ریسک مصدومیت، او تمرین را از دست بدهد و در هتل به ریکاوری بپردازد.

محبی در دوران حضور قلعه‌نویی همواره یکی از بازیکنان مورد اعتماد کادر فنی بوده است. سرعت بالا، توانایی در نبردهای یک‌به‌یک و قدرت شوت‌زنی از جمله ویژگی‌هایی است که می‌تواند در دیدارهای فیزیکی، از جمله بازی تدارکاتی برابر نیجریه، به کمک تیم ملی بیاید.

