لژیونرها به تیم ملی رسیدند
چهار لژیونر فوتبال ایران از جمله طارمی و جهانبخش بامداد سهشنبه به اردوی آنتالیا ملحق میشوند تا تمرینات تاکتیکی تیم ملی کاملتر شود.
به گزارش ایلنا، اردوی آمادهسازی تیم ملی فوتبال ایران در آنتالیا از بامداد سهشنبه وارد مرحله جدیدی از برنامههای تاکتیکی میشود. بر اساس هماهنگیهای انجامشده، مهدی طارمی، علیرضا جهانبخش، علی قلیزاده و دنیس اکرت در ساعات پایانی دوشنبه و بامداد سهشنبه به هتل محل اقامت ملیپوشان خواهند رسید.
حضور طارمی به عنوان مهمترین مهره خط حمله و جهانبخش به عنوان یکی از باتجربهترین بازیکنان تیم ملی، وزن تجربه را در تمرینات افزایش میدهد. قلیزاده نیز در تکمیل برنامههای تاکتیکی خط حمله نقش کلیدی خواهد داشت.
در این میان، اضافه شدن دنیس اکرت یکی از جذابترین اتفاقات اردو به شمار میرود؛ بازیکنی دورگه که حضورش در لیست نهایی کنجکاویهای زیادی را ایجاد کرده است.
کادر فنی برنامه دارد پس از یک استراحت کوتاه، این چهار نفر را در تمرین نوبت عصر سهشنبه به کار بگیرد. با توجه به دیدار دوستانه ایران مقابل نیجریه در هفتم فروردین، حضور لژیونرها برای هماهنگی بهتر و اجرای برنامههای تاکتیکی ضروری است.
نیجریه با بازیکنان فیزیکی خود آزمون دشواری برای تیم ملی خواهد بود و قطعا حضور ستارههای بینالمللی میتواند به متعادل کردن شرایط این بازی کمک کند.