طعنه گواردیولا به جایگاه رئال مادرید در اروپا

به گزارش ایلنا، منچسترسیتی یکشنبه شب موفق شد با هدایت پپ گواردیولا جام اتحادیه انگلیس را فتح کند. شاگردان او در دیدار نهایی که در ورزشگاه ومبلی برگزار شد، با نتیجه ۰-۲ آرسنالِ میکل آرتتا را شکست دادند. نیکو اوریلی در این مسابقه هر دو گل سیتی را به ثمر رساند تا تیمش قهرمان این رقابت‌ها شود.

این جام، نوزدهمین قهرمانی گواردیولا از زمان حضورش روی نیمکت منچسترسیتی محسوب می‌شود؛ سرمربی کاتالان در سال ۲۰۱۶ هدایت این تیم را برعهده گرفت. کسب این عنوان تنها چند روز پس از حذف سیتی از مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا رقم خورد؛ جایی که آنها مقابل رئال مادرید از دور رقابت‌ها کنار رفتند.

گواردیولا پس از پایان مسابقه، در حالی که درباره ارزش این قهرمانی صحبت می‌کرد، به کیفیت حریف نیز اشاره کرد. او تأکید داشت که شکست دادن تیمی مانند آرسنال اهمیت زیادی دارد؛ تیمی که در این فصل در چند جبهه مختلف برای قهرمانی رقابت می‌کند، در صدر جدول لیگ برتر قرار دارد و همچنان در لیگ قهرمانان اروپا و جام حذفی انگلیس حضور دارد.

سرمربی سیتی اندکی پس از بالای سر بردن جام در ومبلی گفت:«با شادی و رضایت جشن بگیرید چون همراه با بایرن مونیخ و شاید بارسلونا، آرسنال بهترین تیم اروپا است.»

این جمله به‌سرعت مورد توجه قرار گرفت. در مادرید، بسیاری این صحبت را نوعی نادیده گرفتن رئال مادرید تلقی کردند؛ تیمی که چند روز قبل توانسته بود منچسترسیتی را از لیگ قهرمانان اروپا حذف کند. در مقابل، در بارسلونا این اظهارنظر بازتاب متفاوتی داشت، به‌ویژه به دلیل اشاره گواردیولا به باشگاهی که دوران درخشانی را هم به‌ عنوان بازیکن و هم به‌ عنوان سرمربی در آن تجربه کرده است.

گواردیولا در دوران حضورش در بارسلونا افتخارات بزرگی به دست آورد؛ از جمله قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا به‌ عنوان بازیکن در سال ۱۹۹۲ و سپس دو قهرمانی دیگر در همین رقابت‌ها در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۱ زمانی که هدایت این تیم را بر عهده داشت.

