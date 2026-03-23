لیائو از فهرست پرتغال کنار گذاشته شد
ستاره میلان، از فهرست تیم ملی پرتغال برای حضور در دیدارهای ملی ماه مارس خط خورد.

به گزارش ایلنا، رافائل لیائو، مهاجم میلان، پس از تشدید مصدومیت و احساس درد در ناحیه نزدیک‌کننده ران که منجر به خط خوردن او از لیست تیم پیش از بازی با تورینو شد، با اعلام رسمی فدراسیون فوتبال پرتغال از حضور در اردوی تیم ملی و حتی سفر به لیسبون برای انجام معاینات پزشکی معاف گردید.

این ستاره که از 8 دسامبر و در جریان دیدار رفت مقابل تورینو با مشکل کشاله ران دست‌وپنجه نرم می‌کند و عملکردش در ماه‌های اخیر به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است، در بازی‌های تدارکاتی پیش‌روی پرتغال مقابل مکزیک در مکزیکوسیتی و آمریکا در آتلانتا غایب خواهد بود.

این معافیت فرصت بسیار مناسبی را برای ماسیمیلیانو آلگری و کادر پزشکی باشگاه میلان فراهم کرده است تا در طول این وقفه دیدارهای ملی، وضعیت جسمانی لیائو را به صورت دقیق و روزمره زیر نظر بگیرند و تمام تلاش خود را برای آماده‌سازی او جهت حضور در دیدار حساس خارج از خانه مقابل ناپولی در تاریخ 6 آوریل و از سرگیری رقابت‌های لیگ به کار ببندند.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
قیمت میلگرد آجدار