دفاع سرمربی اینتر از عملکرد تیم با وجود صدرنشینی

به گزارش ایلنا، دیدار شب گذشته اینتر مقابل فیورنتینا در چارچوب دیدارهای هفته 30رقابت‌های سری آ ایتالیا پس از 90 دقیقه تلاش با تساوی 1-1 به پایان رسید و تقسیم امتیازات این بازی حساس به بهترین خبر برای میلان تبدیل شد تا با پیروزی در بازی این هفته خود، اختلاف در صدر جدول را کاهش دهد.

کیوو به دلیل محرومیت مجبور شد بازی را از روی سکوها تماشا کند و الکساندر کولاروف، دستیار او، ضمن هدایت تیم از روی نیمکت، در نشست خبری پس از بازی شرکت کرد. کولاروف در این مصاحبه اظهار داشت: «می‌دانستیم گرفتن 3 امتیاز بسیار مهم است اما فیورنتینا هم به‌ خاطر عملکردش شایسته احترام است. بهترین بازی ما نبود و در بهترین مقطع فصل هم قرار نداریم اما هنوز 6 امتیاز در صدر جدول جلو هستیم، بنابراین همه‌ چیز در دستان خودمان است.» این تساوی در حالی به یک مشکل واقعی برای اینتر تبدیل شده است که این تیم در فصل جاری سری آ 12 امتیاز را از موقعیت‌هایی که از حریف جلو بوده از دست داده که این بیشترین آمار در میان تمامی تیم‌ها است.

کولاروف در توضیح این شرایط اضافه کرد: «کمی از عزم و شاید از تیزی و تمرکز هم کم داریم، چون خستگی به‌ خاطر تعداد زیاد بازی‌ها جمع شده است. این بهترین دوره فصل ما نیست، ما عادت داریم اینتر را در حال تسلط بر مسابقات ببینیم اما هنوز 6 امتیاز جلو هستیم و این به ما بستگی دارد که رقابت قهرمانی را تمام کنیم.»

او در پایان با تاکید بر ارزشمند بودن این نتیجه خاطرنشان کرد: «می‌خواهم به این نکته اشاره کنم که وقتی صحبت از اینتر می‌شود، مردم طوری رفتار می‌کنند که انگار باید همه‌ چیز را بدیهی بدانیم. مساوی در زمین فیورنتینای قدرتمند طبیعی است. آنها اخیراً فرم خوبی داشته‌اند، بنابراین من این 1 امتیاز را نسبتاً مثبت می‌بینم. اگر 6 امتیاز جلو هستیم، یعنی در طول فصل کارهای خوبی انجام داده‌ایم. انتقاد را درک می‌کنم اما اینتر هنوز صدرنشین است.»

انتهای پیام/