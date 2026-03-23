پاسخ آرنولد به غضب آربلوا در قلب مادرید

به گزارش ایلنا، نبرد حیثیتی پایتخت میان رئال مادرید و اتلتیکو که با برتری شاگردان آلوارو آربلوا همراه بود، با یک غافلگیری بزرگ در لیست نفرات آغاز شد؛ جایی که دنی کارواخال در ترکیب اصلی قرار گرفت و ترنت الکساندر آرنولد، مدافعی که جایگاهش در سمت راست کهکشانی‌ها تثبیت شده بود، بازی را از روی نیمکت تماشا کرد.

پیش از این نشریه مارکا فاش کرده بود که ستاره سابق لیورپول به دلیل تاخیر در یکی از جلسات تمرینی هفته، با غضب آربلوا روبرو شده و سرمربی رئال برای تنبیه انضباطی، او را در دیدار حساس سانتیاگو برنابئو از ترکیب کنار گذاشته است.

با این حال، آرنولد در دقیقه ۶۴ وارد زمین شد و بلافاصله با یک حرکت کلیدی، نقش مهمی در ثبت گل سوم توسط وینیسیوس جونیور ایفا کرد. پس از پایان مسابقه، ستاره شماره ۱۲ مادریدی‌ها با انتشار پیامی مقتدرانه در فضای مجازی، به تمامی حواشی پایان داد و وفاداری‌اش را ثابت کرد. او در توضیح مجموعه‌ای از تصاویر بازی نوشت: «مادرید و هیچ چیز دیگر»؛ پیامی که با واکنش صمیمانه وینیسیوس و کامنت «مرد من، تی» همراه شد.

الکساندر آرنولد یکی از بازیکنانی خواهد بود که در این وقفه بازی‌های ملی از رئال مادرید و مجموعه تمرینی این تیم جدا نخواهد شد چون بار دیگر از فهرست توماس توخل و تیم ملی انگلیس برای مسابقات پیش رو کنار گذاشته شده است.

انتهای پیام/