وعده ستاره برزیلی به پرز؛ شب درخشان وینی در قلب دربی مادرید
مرد شماره هفت کهکشانها با نمایشی خیرهکننده و ثبت دو گل سرنوشتساز، فاتح نبرد بزرگ پایتخت شد.
به گزارش ایلنا، درخشش خیرهکننده وینیسیوس جونیور در دربی مادرید با ثبت دو گل، بار دیگر پادشاهی کهکشانیها را در قلب پایتخت اسپانیا به رخ همگان کشید. ستاره برزیلی رئال که مرد اول این نبرد حساس بود، برد شیرین تیمش را پیشکشی ارزشمند برای مادریدیستاها و مدیریت باشگاه قلمداد کرد.
تبریک برای پیروزی. حست رو بگو.
«خیلی ممنون. راستش از بازیای که ارائه دادیم بسیار خوشحالم. ما از همان ابتدا کنترل بازی را در دست داشتیم، هرچند گل خوردیم. اما ما در حال تکامل هستیم و برای بازیهایی شبیه به این، تمرینات زیادی انجام میدهیم تا مادریدیستاها امروز با پیروزی و گلهای ما با خوشحالی به خانه بروند. امیدوارم هواداران حسابی لذت برده باشند؛ چون اینجا دربی است و در دربی همیشه رئال مادرید برنده میشود.»
ارزش پیروزی امروز چقدر است؟
«این موفقیت متعلق به همه است: مربی، بازیکنان و هواداران. این نتیجه تمام تلاشهایی است که در طول هفته انجام دادیم. ما به منچستر رفتیم، پیروز شدیم و خوب دفاع کردیم و حالا اینجا هم از همان ابتدا برنامه بازی کاملاً مشخصی داشتیم؛ همین موضوع تفاوت را رقم زد.»
دو گل عالی زدی. کدومش بهتر بود؟
«خیلی خوشحالم، چون تمام فصل را برای چنین مسابقاتی تلاش کردهام. وقتی این مقطع از فصل فرا میرسد. نمیدانم چه اتفاقی برای من میافتد که همیشه عملکردم بهتر میشود؛ همیشه گل میزنم و پاس گل میدهم. ما بازیکنان برای همین اینجا هستیم. پرز (رئیس باشگاه) همیشه به من میگوید که باید دو گل بزنم و امروز دو گل برای او زدم.»
حالا که تیم در موقعیت خیلی خوبی هست، وقفه بازیهای ملی رسید. نظرت چیه؟
«حیف شد، نه؟ بهترین حالت این بود که میتوانستیم بدون توقف ادامه دهیم، چون روی دور برد هستیم. اما حالا به تیمهای ملی میرویم... امیدوارم همه بدون مصدومیت برگردند، چون حساسترین برهه فصل در راه است.»
وینی، خیلی دقت کن مصدوم نشوی.
«امیدوارم اینطور شود. پیش به سوی موفقیت!»