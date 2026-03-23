به گزارش ایلنا، واکنش تند مارکوش کروشه به نصیحت‌های نقل‌وانتقالاتی رئیس افتخاری بایرن مونیخ در برنامه زنده شبکه ZDF، جنجال جدیدی در فوتبال آلمان به راه انداخته است؛ جایی که هوینس مدعی شده بود تیمی مثل فرانکفورت نباید مدام ستاره‌های کلیدی‌اش را به فروش برساند.

مدیر ورزشی عقاب‌ها در پاسخ به گمانه‌زنی‌های رسانه‌های جهان، با لحنی صریح خطاب به باواریایی‌ها گفت: «من معتقدم بایرن مونیخ هم در آینده بازیکنانی را از دست خواهد داد. اگر بازیکنی مانند مایکل اولیسه بخواهد به رئال مادرید بپیوندد، طبیعتاً فرصت‌هایی برای این انتقال به وجود خواهد آمد.» این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که شایعات داغی درباره تمایل رئال مادرید و غول‌های جزیره برای شکار پدیده فرانسوی بایرن به گوش می‌رسد. کروشه در تشریح وضعیت فعلی فوتبال اروپا توضیح داد: «بازار تغییر کرده است. کشورهای دیگر و باشگاه‌ها امکانات متفاوتی دارند. حفظ رقابت‌پذیری بوندسلیگا در سطح بین‌المللی، تمرکز اصلی ماست.»

فرانکفورت در فصول اخیر به ماشین پول‌سازی بوندسلیگا بدل شده و از فروش ستاره‌هایش سودهای کلانی به جیب زده است. آن‌ها در سال ۲۰۲۳ کولو موانی را با ۹۵ میلیون یورو به پاریس فرستادند، در زمستان ۲۰۲۵ عمر مرموش را با ۷۵ میلیون یورو راهی منچسترسیتی کردند و تابستان امسال هم هوگو اکیتیکه با قراردادی ۹۵ میلیون یورویی به لیورپول ملحق شد. با وجود این درآمدها، تیم کروشه در فصل جاری برای رسیدن به اهداف ورزشی‌اش با چالش‌های بزرگی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

