دفاع تمامقد کیهیل از ستاره آرژانتینی؛ جنجال جدایی انزو فقط یک سوتفاهم بود
مدافع اسبق آبیهای لندن تاکید کرد که اظهارات اخیر انزو فرناندز درباره آیندهاش در چلسی اشتباه تفسیر شده و هواداران نباید نگران خروج او از استمفوردبریج باشند.
به گزارش ایلنا، پس از آنکه صحبتهای ستاره آرژانتینی در اردوی آبیهای لندن جنجالآفرین شد، مدافع پیشین این باشگاه تلاش کرد تا از اهمیت این حواشی بکاهد. گری کیهیل با پافشاری بر صمیمیت میان فرناندز و لیام روزنیور، سکاندار چلسی، این هافبک را مهرهای وفادار به پیراهن استمفوردبریج معرفی کرد.
این پیشکسوت در مصاحبه با شبکه اسکای اسپورتس گفت: «وقتی او صحبت کرد، برخی از کلماتش اشتباه تفسیر شد. از نظر احساسی هم خیلی سریع بعد از بازی حرف زد و کاملاً تحت تأثیر احساسات بود.» او در تکمیل صحبتهایش اضافه کرد: «انزو یکی از رهبران رختکن است و میدانم رابطه بسیار خوبی با سرمربی دارد. به نظرم او کاملاً به تیم متعهد است و این موضوع را دوباره با بستن بازوبند کاپیتانی هم نشان داد.»
جرقه این شایعات زمانی زده شد که هافبک ملیپوش چلسی پس از باخت سنگین ۳ بر صفر مقابل اورتون، نسبت به ماندنش ابراز تردید کرده و گفته بود: «نمیدانم، هنوز هشت بازی و جام حذفی باقی مانده است. بعد هم جام جهانی را داریم و بعد خواهیم دید چه میشود.»
با این حال، سرمربی تیم با قاطعیت خروج این بازیکن را منتفی دانست و خاطرنشان کرد: «از زمانی که من به این باشگاه آمدهام، هیچ بازیکنی نگفته که نمیخواهد تابستان در اینجا بماند.»
در حالی که گمانهزنیها پیرامون ترانسفر این مهره کلیدی ادامه دارد، مدیران چلسی او را ستارهای غیرقابلفروش تلقی میکنند و احتمالاً به زودی پیشنهادی برای تمدید و بهبود قراردادش ارائه خواهند داد.