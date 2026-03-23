رئال دربی مادرید را فتح کرد

به گزارش ایلنا، بازی بزرگ هفته بیست‌ونهم لالیگای اسپانیا با پیروزی رئال مادرید بر اتلتیکو در دربی پایتخت اسپانیا همراه شد؛ جایی که از ساعت 23:30 شب گذشته (یکشنبه) رئال در ورزشگاه خانگی خود سانتیاگو برنابئو میزبان اتلتیکو بود و موفق شد با نتیجه 3 بر 2 به پیروزی برسد.

وینیسیوس جونیور در این بازی بریس (52-پنالتی و 72) کرد و دیگر گل کهکشانی‌ها نیز توسط والورده (55) به ثمر رسید. در سوی دیگر میدان؛ لوکمن (33) و مولینا (66) برای روخی‌بلانکو گلزنی کردند.

