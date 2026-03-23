خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئال دربی مادرید را فتح کرد

کد خبر : 1764605
لینک کوتاه کپی شد.

تیم فوتبال رئال مادرید در دربی پایتخت اسپانیا مقابل اتلتیکو به پیروزی رسید.

به گزارش ایلنا، بازی بزرگ هفته بیست‌ونهم لالیگای اسپانیا با پیروزی رئال مادرید بر اتلتیکو در دربی پایتخت اسپانیا همراه شد؛ جایی که از  ساعت 23:30 شب گذشته (یکشنبه) رئال در ورزشگاه خانگی خود سانتیاگو برنابئو میزبان اتلتیکو بود و موفق شد با نتیجه 3 بر 2 به پیروزی برسد.

وینیسیوس جونیور در این بازی بریس (52-پنالتی و 72) کرد و دیگر گل کهکشانی‌ها نیز توسط والورده (55) به ثمر رسید. در سوی دیگر میدان؛ لوکمن (33) و مولینا (66) برای روخی‌بلانکو گلزنی کردند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار