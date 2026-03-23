اولین جام فصل آرسنال از دست رفت/ منچسترسیتی قهرمان جام اتحادیه شد

به گزارش ایلنا، فینال رقابت‌های جام اتحادیه باشگاه‌های انگلیس از ساعت 20 امشب (یکشنبه) بین تیم‌های آرسنال و منچسترسیتی در ورزشگاه ومبلی شهر لندن به قضاوت پتر بنکس برگزار شد و سیتی‌زن‌ها با بریس اورایلی و نتیجه 2 بر صفر توپچی‌ها را شکست داده و به عنوان قهرمانی رسیدند.

اورایلی گل‌های خود را در دقایق 60 و 64 وارد دروازه آرسنال کرد تا شاگرد، جام را به استاد ببازد.

