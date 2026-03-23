اولین جام فصل آرسنال از دست رفت/ منچسترسیتی قهرمان جام اتحادیه شد

تیم فوتبال منچسترسیتی با غلبه بر آرسنال در فینال جام اتحادیه به عنوان قهرمانی رسید.

به گزارش ایلنا، فینال رقابت‌های جام اتحادیه باشگاه‌های انگلیس از ساعت 20 امشب (یکشنبه) بین تیم‌های آرسنال و منچسترسیتی در ورزشگاه ومبلی شهر لندن به قضاوت پتر بنکس برگزار شد و سیتی‌زن‌ها با بریس اورایلی و نتیجه 2 بر صفر توپچی‌ها را شکست داده و به عنوان قهرمانی رسیدند.

اورایلی گل‌های خود را در دقایق 60 و 64 وارد دروازه آرسنال کرد تا شاگرد، جام را به استاد ببازد.

 

